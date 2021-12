Juste à temps pour Noël, voici une selection de smartphones que nous vous recommandons

C’est la course en cette fin d’année et vous ne savez toujours pas quoi offrir à Noël ? Voici une sélection de smartphones que nous recommandons chaudement. En plus, ces smartphones sont en promotion, mais ils sont surtout livrés juste à temps pour Noël afin de n’oublier personne.

Noël est dans à peine 4 jours, et si vous n’avez pas encore fait vos achats, il est encore temps. Et oui, bonne nouvelle pour les retardataires, la plupart des e-commerçants sont encore en mesure de vous livrer avant les festivités. Si vous n’avez pas encore fait vos emplettes, vous pourrez retrouver ici une sélection de smartphones en promotion, qui, on le pense, pourront vous aider à faire un chouette cadeau pour Noël. De l’iPhone 12 Mini au Xiaomi 11T en passant par l’Oppo Find X3 Neo, vous avez le choix. Et même pour les petits budgets, on en a ce qu’il vous faut.

Les smartphones en promotion

Chaque e-commerçant garantit la livraison avant Noël aujourd’hui, alors ne tardez pas.

Apple iPhone 12 Mini : compact mais puissant

L’iPhone 12 mini est le smartphone ultra-compact et haut de gamme de l’année dernière pour Apple. Il a encore beaucoup de qualités malgré l’arrivée de la nouvelle génération, mais la plus importante d’entre elles est sans aucun doute son prix… qui a bien baissé. Outre cela, il reprend les principales caractéristiques de l’iPhone 12, mais avec un écran plus modeste de 5,4 pouces. Son format compact est très appréciable et tient sans problème dans une main. Côté écran, il possède la même technologie, à savoir un écran OLED Super Retina XDR.

On retrouve ensuite la puissante puce A14 Bionic compatible avec le réseau 5G. L’arrivée de la nouvelle puce n’enlève en rien ses capacités : vous pourrez faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux 3D gourmands, avec une fluidité parfaite. Pour la photo, la version Mini profite d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un grand-angle. Il offre de beaux clichés, même de nuit sans toutefois atteindre les prouesses des objectifs des modèles Pro. Il pêche un peu côté autonomie, mais grâce aux optimisations d’iOS, l’iPhone tiendra une journée entière, pour une utilisation modérée. Vous pourrez compter sur la charge moyennement rapide (20 W) et la charge sans fil via MagSafe.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 Mini

Son écran OLED de seulement 5,4 pouces ;

Sa puissance grâce à la puce A14 toujours d’actualité ;

Son autonomie d’une journée et sa compatibilité MagSafe.

Lancé au prix de 809 euros, l’iPhone 12 Mini dans sa version 64 Go est actuellement en promotion à 599 euros sur le site Cdiscount, soit plus de 200 euros de remise immédiate.

Xiaomi 11T : une configuration musclée

Le Xiaomi 11T mise sur des caractéristiques haut de gamme à un prix le plus contenu possible, sans faire trop de compromis. Ce smartphone aborde un look avec des bordures quasi inexistantes et un écran poinçonné, d’un format de 6,67 pouces — comme le 11T Pro. L’écran AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels dispose d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pas de Snapdragon 888, mais la puce Dimensity 1200 couplée avec 8 Go de mémoire vive et compatible avec le réseau 5G. Une concession au niveau du processeur, mais qui délivre de bonnes performances au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou des jeux 3D le tout sans souci.

Avec son module photo de trois capteurs, le 11T offre une belle polyvalence : son capteur principal de 108 mégapixels devrait suffire à la plupart des utilisateurs pour capturer de beaux clichés bien détaillés. Pour finir, côté autonomie, Xiaomi propose une grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème. La charge rapide est de la partie pour recharger votre smartphone à 100 % en seulement 36 minutes.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 11T

Son écran AMOLED à 120 Hz ;

Ses bonnes performances grâce à la puce Dimensity 1200 ;

Son capteur principal de 108 mégapixels ;

Sans oublier sa grosse batterie de 5 000 mAh.

Lancé il y a quelques mois à 569,90 euros, le Xiaomi 11T dans sa version 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 509,90 euros sur la boutique officielle. Cela permet d’économiser 60 euros sur la facture, d’autant plus que c’est le meilleur prix proposé en ce moment (hors marketplace).

Oppo Find X3 Neo : quasiment tout d’un Pro

Difficile de le différencier du modèle Pro, car le X3 Neo est un smartphone milieu de gamme qui dispose d’une fiche technique digne des plus premiums. On retrouve les mêmes bords incurvés sur les côtés et la même disposition pour le poinçon dans l’écran. Le format est toutefois légèrement un peu plus petit avec une dalle de 6,55 pouces, toujours AMOLED, mais cette fois-ci Full HD+ à 90 Hz, avec même une compatibilité HDR10+.

Ce n’est pas tout, il intègre la puce qui a équipé de nombreux smartphones haut de gamme en 2020, le Snapdragon 865 compatible 5G. Loin d’être obsolète, cette configuration épaulée par 12 Go de RAM fait encore des merveilles. Pour tenir la route, il embarque une batterie de 4500 mAh, et surtout la charge SuperVOOC 65 W qui permet une charge complète en environ 35 minutes. Enfin, côté photo, avec son quadruple module 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels, le modèle Neo vous assure de capturer des clichés de bonne qualité. Le smartphone assurera aussi côté prise de vidéo la nuit grâce à un mode très efficace.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Neo

Son écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces (FHD+, 90 Hz et HDR10+) ;

Ses grandes performances grâce au Snapdragon 865 + 12 Go de RAM ;

Sa compatibilité charge rapide jusqu’à 65 W : 100 % en 37 minutes.

Lancé en mars 2021 au prix de 799 euros, l’Oppo Find X3 Neo est proposé à un meilleur prix depuis son lancement soit 579 euros sur le site Rue du Commerce. Cela équivaut à plus de 25 % de remise immédiate.

Xiaomi Redmi 10 : l’incontournable de l’entrée de gamme

Nous voilà de nouveau face à un smartphone de Xiaomi, et celui-ci impressionne par sa belle fiche technique pour un prix très contenu. Le Redmi 10 a le droit à une dalle LCD de 6,5 pouces FHD+, qui s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, Xiaomi a tenu à proposer des haut-parleurs stéréo pour profiter d’un son de qualité. Une fois retourné, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Au vu de son tarif, il ne faut pas s’attendre à des prouesses, mais le capteur principal s’en sort relativement bien lorsque les conditions lumineuses sont au rendez-vous.

Ce modèle a le mérite d’être efficace. Grâce à sa puce Helio G88 de MediaTek couplé à 4 Go de mémoire vive, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D trop gourmands, mais cette configuration suffira amplement pour les usages du quotidien. Enfin, il impressionne par sa grosse batterie de 5 000 mAh qui promet selon le constructeur entre 2 à 3 jours d’autonomie, mais mettra environ deux bonnes heures pour retrouver sa pleine énergie. Petit plus, il y a un port microSD pour étendre le stockage jusqu’à 512 Go, ainsi qu’une puce NFC pour payer sans contact.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi 10.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi 10

Son écran rafraîchi à 90 Hz ;

Son processeur Mediatek Helio G88 ;

Son quadruple capteur photo ;

Sa grosse batterie de 5 000 mAh ;

Ses haut-parleurs stéréo.

La version 4 + 64 Go est proposée à 179,90 euros, mais pour Noël Boulanger le propose en promotion à 159 euros, soit plus de 10 % de remise immédiate.

Pas d’idées de cadeaux à offrir ?

