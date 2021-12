Dell G15 : ce PC portable Gaming (Ryzen 7 + RTX 3050) est à un excellent prix

Si vous cherchez à opter pour un PC gaming à la configuration solide, se tourner vers Dell sera toujours une valeur sûre. Son G15, avec un Ryzen 7 et une RTX 3050, saura démontrer de hautes performances en jeu. Actuellement, la Fnac le propose à 999,99 euros au lieu de 1 549,99 euros.

Ce qu’il faut retenir du Dell G15

Un écran de 15,6 pouces Full HD et 120 Hz ;

AMD Ryzen 7 + RTX 3050 + 16 Go de RAM ;

Un SSD NVMe de 512 Go ;

Une bonne autonomie.

Vendu 1549,99 euros à la Fnac, le PC portable gaming Dell G15 est actuellement en promotion et devient plus accessible grâce à une réduction de 35 %. Il est à présent affiché à 999,99 euros.

Une machine puissante pour le gaming

On peut dire que le Dell G15 est une belle bête de course. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. Pour cela, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur AMD Ryzen 5800H cadencé à 4,4 GHz suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, un SSD ultra rapide de 512 Go et 16 Go de mémoire vive.

Avec une telle configuration, vous êtes paré pour profiter des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions. L’ordinateur portable est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Le tout peut d’ailleurs conserver d’excellentes performances sur la durée grâce au très efficace système de refroidissement du PC portable. La chaleur est parfaitement évacuée grâce aux deux ventilateurs, mais la ventilation se fera entendre lors de charges lourdes et est quasiment inaudible lors d’un usage bureautique léger.

Robuste et endurant

Esthétiquement, ce PC portable ressemblerait presque à un modèle Alienware de la même marque. Avec son look futuriste, Dell G15 offre un bon sentiment de solidité. Cette machine est assez imposante notamment avec son épaisse excroissance arrière. Avec ses presque 2,6 kg et son volumineux chargeur de 240 W, il ne constitue pas la meilleure solution pour les nomades.

Toutefois c’est normal pour un PC portable dédié au gaming. On retrouve d’ailleurs un écran avec des dimensions généreuses et une diagonale de 15,6 pouces. Ce dernier propose une définition FHD avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, mais qui ne profite malheureusement pas du G-Sync.

Si le G15 manque de compacité, il a suffisamment de jus dans ses entrailles pour tenir toute une journée de travail, et même plus encore selon les usages. Il fait de beaux efforts en matière d’autonomie avec plus de 9 heures d’utilisation. Enfin, côté connectique, Dell fournit l’essentiel, à savoir un port Ethernet et une prise combo jack sur le flanc gauche et deux ports USB 2.0 à droite. Le reste est situé à l’arrière, avec un port USB 3.2, une prise USB-C, un connecteur HDMI 2.0 et le connecteur d’alimentation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Dell G15 Ryzen Edition.

