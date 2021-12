Aujourd’hui seulement, un code promo fait chuter le prix du Samsung Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s a de quoi plaire, car il offre de belles prestations milieu de gamme. D’autant plus que cette version apporte un gain de puissance non négligeable. Proposé à sa sortie à 479 euros, aujourd’hui il passe à 339 euros grâce à une réduction cumulée à un code promo.

Le Galaxy A52s 5G de Samsung ressemble comme deux gouttes d’eau à ses aînés, les Galaxy A72 et Galaxy A52. Il en reprend le design global et l’idée d’avoir un produit élégant et puissant. Mais qui délivre plus performance grâce à une belle mise à jour de la fiche technique. Avec sa gamme Galaxy A, Samsung propose un smartphone qui convient à tous les budgets. Encore mieux, aujourd’hui il devient encore plus abordable grâce à une réduction de 140 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points clés du Samsung Galaxy A52s

Un bel écran AMOLED à 120 Hz

Un nouveau processeur bienvenu (Snapdragon 778G 5G)

Un module photo complet

Une version S qui reprend à l’identique le design du A52

Le Samsung Galaxy A52s 5G est tout aussi élégant et réussi que ses aînés. On retrouve un design unibody coloré (vert, lavande, blanc ou noir), avec un dos mat en plastique et des contours métallisés assortis. L’écran occupe toute la face avant avec des bordures fines et se trouve percé au milieu pour y loger la caméra selfie. Comme toujours Samsung propose une dalle de qualité Super AMOLED, ici de 6,5 pouces profitant d’une définition Full HD+. Pour parfaire le tout, l’entreprise sud-coréenne a doté son produit d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (ajustable) pour une navigation fluide au quotidien. Vos contenus seront accompagnés d’un son Dolby Atmos grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo.

Côté photo, il intègre les mêmes capteurs à l’arrière que le A52, avec toutefois un nouveau capteur macro. Les photos prises sont assurées par un capteur principal de 64 mégapixels, proposant des images détaillées et cela, même la nuit tombée. À l’avant, on retrouve un capteur de 32 mégapixels pour faire vos plus beaux selfies. Enfin, côté vidéo, Samsung annonce la possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Mais avec un SoC plus puissant

La marque coréenne a toutefois changé le processeur de la version S pour lui donner plus de puissance. Une bonne idée qui vient donner un second souffle au meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung. Ainsi, on passe donc d’un Snapdragon 750G à un Snapdragon 778G couplé jusqu’à 8 Go de mémoire vive. D’après le constructeur, ce processeur est 40 % plus puissant que celui du A52 classique au niveau des performances et jusqu’à 83 % de plus sur la partie graphique. C’est un bon choix du constructeur, qui permet au smartphone de jouer à Fortnite dans une qualité élevée. Inutile de vous dire que la navigation entre les applications se montre très fluide. Notez que ce smartphone est compatible 5G.

Quant à son autonomie, le A52s ne fait pas mieux que le modèle classique et dispose également d’une batterie 4 500 mAh. Avec une telle capacité, il est assez endurant pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, mais cela dépendra de votre utilisation. Pour la recharge, si elle est dite « rapide » — jusqu’à 25 W — il faudra plus d’une bonne heure pour le recharger complètement à 100 %. D’ailleurs le smartphone peut compter sur la technologie de la charge adaptative afin de réguler la chauffe lors du rechargement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A52s 5G.

