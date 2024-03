Google Pixel 7 : son prix n’a jamais été aussi bas qu’aujourd’hui grâce à ce code promo

Sortie en 2022, le Google Pixel 7 signait une nouvelle victoire de Google dans la guerre des meilleurs photophones. En 2024, il est toujours un excellent représentant dans ce domaine et se retrouve désormais bien moins cher. AliExpress le propose à 316 euros au lieu de 649 euros au lancement.

Le Google Pixel 8 a déjà quelques mois d’existence et une prochaine version du smartphone de Google est déjà dans les cartons. Cependant, malgré la hausse de prix qui a accompagné le dernier fleuron smartphone de chez Google, les prix d’anciens modèles sont en baisse au point de devenir une véritable aubaine pour qui cherche un excellent photophone. C’est le cas du Pixel 7 qui voit son prix chuter de moitié grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 7

Son écran bien calibré

Les excellentes performances de son appareil photo

Pixel Experience avec l’IA, une valeur sûre

Au lieu de 649 euros, le Google Pixel 7 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 316 euros chez AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit de récuperer le coupon vendeur de 10 euros et de saisir le code promo AAFR40 avant de procéder au paiement.

Un photophone encore au top

Acheter un Google Pixel, c’est l’assurance de profiter avant tout d’un appareil photo, celui performant, et c’est aussi le cas du Pixel 7. Sa configuration est pourtant simple avec un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur frontal de 10,8 Mpx (f/2,2). Chaque capteur au dos est assisté par un autofocus laser et la stabilisation optique qui contribuent à son succès, mais ce sont surtout les fonctions IA qui réalisent des prouesses.

Lorsqu’une photo est prise, on peut admirer le travail de l’intelligence artificielle en direct lorsque celui-ci améliore le rendu. On se retrouve avec des clichés aux couleurs vibrantes et au piqué excellent. C’est un peu moins bon sur les sujets zoomés, l’algorithme parvient à rattraper les défauts, mais le résultat garde un effet délavé et un peu bruité. Pour compenser l’absence de téléobjectif, le Pixel 7 compte sur le Super Res Zoom, un zoom numérique x8 qui donne des résultats convaincants. Enfin, on retrouve quelques outils IA pour améliorer ses prises de vue comme Photo Unblur qui lisse les photos floues pour leur donner un peu plus de nettetés.

Un smartphone loin d’être puissant, mais qui mise tout sur son interface

Pour admirer le résultat de ses prises de vue, on peut compter sur une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et rafraîchie à 90 Hz. La luminosité, la température des couleurs et le delta E sont bien calibrés, un peu moins s’agissant de la couverture colorimétrique. Pour ce qui est des performances de son Google Tensor G2, ce n’est pas vraiment un monstre au regard de son prix de départ, mais cela reste correct pour le multitâche et le jeu, à condition de ne pas pousser les graphismes au niveau le plus élevé.

Le Google Pixel 7 parvient surtout à se rattraper avec son logiciel. Pixel Experience est une valeur sûre et une vraie leçon en termes de fluidité. En plus de possibilités de personnalisation poussées, l’interface propose d’autres fonctionnalités pratiques telles que la retranscription en direct d’un enregistrement vocal ou la capture d’écran ou d’URL que l’on peut envoyer en deux clics. Enfin, le Pixel 7 embarque une batterie de 4 355 mAh capable de tenir une journée et demie, mais lente à la recharge puisqu’il faut patienter une heure et demie pour une charge complète.

