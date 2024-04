La version 256 Go de l’atypique Nothing Phone (1) est à moitié prix aujourd’hui

Pour celles et ceux qui veulent s'offrir un nouveau smartphone performant et pas trop cher, le Nothing Phone (1) est un très bon choix. Chez AliExpress, il est à seulement 243 euros au lieu 499 euros quand il est sorti, pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Malgré son allure atypique et cet élément baptisé Glyphe qui fait gadget au premier abord, le Nothing Phone (1) nous a surpris à l’époque de sa sortie. Entre son écran de haute volée, ses performances excellentes et un OS bien pensé, nous voyons là que la jeune marque fondée par Carl Pei, ancien co-directeur de OnePlus, maîtrise son sujet. Aujourd’hui, le Nothing Phone (1) bénéficie de 50 % de remise.

Les avantages du Nothing Phone (1)

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz !

Un Snapdragon 778G+ avec une bonne réserve de puissance

Un OS bien pensé et agréable

Le Glyph, un élément original et utile

Au lieu de 499 euros habituellement, le Nothing Phone (1) (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à seulement 243 euros chez AliExpress grâce au coupon vendeur de 10 euros et au code promo ODFW30.

Le Phone (1), le premier smartphone atypique de Nothing

La particularité du Nothing Phone (1), c’est cet élément lumineux : le Glyphe. Il s’agit d’un module LED qui s’anime en cas d’appel ou de notification en lieu et place d’une sonnerie et qui peut être utilisé comme un flash en mode photo. De plus, la certification IP53, le Gorilla Glass 5 et les tranches plates faisant penser à un iPhone font du design et de la prise en main des points appréciés sur ce smartphone. Du côté de l’écran, nous avons une dalle OLED en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Niveau performances, le Nothing Phone (1) met la barre haute avec un Qualcomm Snapdragon 778G+ qui assure de bonnes performances dans un usage basique ainsi que le lancement des gros jeux du Play Store. Du côté de l’appareil photo, le grand-angle et l’ultra grand-angle, chacun de 50 Mpx, offrent des résultats globalement satisfaisants, surtout au niveau du HDR et du mode portrait. Enfin, l’autonomie de la batterie de 4 500 mAh peut s’étendre jusqu’à une journée et demie au maximum, tandis que la puissance de recharge s’élève à 33 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (1).

Afin de comparer le Nothing Phone (1) avec d’autres modèles que nous recommandons sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.