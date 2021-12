Avec 300 € de moins, ce TV OLED 4K de LG (65 pouces) est un très bon deal

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une grande dalle OLED à un prix moins élevé, Rue du Commerce frappe fort en proposant l'une des TV de 2021 de la marque LG avec 300 euros de réduction. Le modèle OLED 65A1 est donc proposé à 1 199 euros au lieu de 1 499 euros.

Souvent (très) chères, les TV OLED nécessitent un budget conséquent, et cela l’est davantage si vous souhaitez une grande diagonale. LG, l’un des pionniers de cette technologie, a conçu des TV pour celles et ceux au budget serré. En ce moment, la série A1 devient nettement plus accessible, y compris sur de grandes diagonales : le modèle 65 pouces profite de 20 % de remise immédiate. De quoi profiter d’une excellente qualité d’image à meilleur prix.

Ce qu’il faut retenir du TV LG OLED65A1

Une grande dalle OLED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

L’interface Web OS fluide

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, la TV LG OLEDA1 de 65 pouces est affichée avec 300 euros de moins, soit au prix de 1 199 euros sur le site Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la TV LG OLED65A1.

Une grande dalle OLED sans payer le prix fort

Avec le modèle 65A1, il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Il reste adapté à tout type d’intérieur, que ce soit posé sur un mur ou sur un meuble TV grâce à ses pieds d’un bout à l’autre du téléviseur. Face à cette grande dalle, on retrouve le savoir-faire de LG qui mise sur la sobriété et l’élégance. Sa dalle OLED quasi sans bordures offre une excellente qualité d’image avec un taux de contraste infini avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

Ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR. Il propose des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma.

Un processeur toujours performant, mais avec quelques concessions

Étant plus abordable que les autres gammes 2021 de LG, la série A1 embarque le processeur Alpha 7 de 4e génération, qui s’occupera de l’optimisation du traitement des images. Légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme du constructeur, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et un rendu très détaillé, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle — LG ThinQ — pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés. Concernant la qualité audio justement, on profitera d’une émulation Dolby Atmos.

Si vous espériez pouvoir utiliser cette TV pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas adapté pour les consoles next-gen car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz. Toutefois le constructeur propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et la marque coréenne inclut même un optimiseur de jeu pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes, pour une meilleure expérience gaming.

Un OS maison réussi et intuitif

Enfin, côté système d’exploitation, ce modèle tournera sous webOS 6.0. L’interface proposée par la marque est très intuitive et fluide au niveau de la navigation. On retrouve les applications qu’on aime tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme A1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Enfin, la télécommande Magic Remote sera fournie, toujours munie de son pointeur à l’écran bien pratique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique du TV LG OLED65A1.

