Le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ profite d’un prix inédit chez Ubaldi

Si le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ fait partie de nos références préférées, c'est en grande partie pour sa puissance et ses fonctionnalités intelligentes. Et la bonne nouvelle, c'est que son prix n'est plus aussi onéreux qu'avant, puisqu'il passe de 1 199 euros à 687 euros chez Ubaldi grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Quand on a un emploi du temps chargé, ou qu’on ne souhaite tout simplement pas passer des heures à faire le ménage, déléguer la corvée d’aspiration à un robot reste la meilleure des solutions. Et le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ est l’une des meilleures références sur le marché grâce à ses fonctions automatiques et ses hautes performances. Mais son prix peut être un frein pour certaines bourses. Heureusement, en ce moment, il est affiché moins cher qu’auparavant, et profite d’une réduction de plus de 500 euros sur son prix d’origine.

Le robot aspirateur iRobot i7+ se démarque grâce à…

Une cartographie efficace

Une foule de fonctionnalités intelligentes

Une vidange automatique grâce sa station

Au lancement à 1 199 euros, mais maintenant habituellement proposé à 899 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ est actuellement disponible en promotion à 687 euros sur Ubaldi grâce au code promo 4UBA4821.

Un robot aspirateur efficace sur tous les sols

Avant de démarrer sa tâche, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ commencera d’abord par cartographier votre domicile grâce à sa petite caméra et son capteur de proximité, qui servira notamment à gérer les obstacles. Les plans ainsi enregistrés seront tous accessibles sur l’application iRobot Home, disponible sur iOS et Android. Sur cette application complète, vous pourrez par exemple planifier des heures de passage lorsque vous êtes chez vous ou dehors, choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones. Et il sera également possible de contrôler ce robot à la voix grâce aux compatibilités avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Concernant sa manœuvre à proprement parler, l’iRobot Roomba i7+ promet un nettoyage très efficace dans les moindres recoins, avec une puissance d’aspiration 10 fois supérieure aux modèles de la série 600, selon la marque. Muni de deux brosses en caoutchouc qui s’adapteront à tous les types de sols (parquet, carrelage, moquette, tapis…), il avalera toutes les saletés, poils d’animaux, cheveux et autres poussières qui jonchent votre sol. Ce modèle est aussi doté de la technologie Dirt Detect, propre au constructeur, qui permet au robot de se concentrer en particulier sur les zones les plus encrassées de votre domicile. Quant à ses capteurs, ils lui assureront d’éviter les endroits où il ne peut pas passer, comme sous les meubles trop bas.

Un retour automatique à la station une fois l’aspiration terminée

Une fois sa tâche achevée, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ retournera lui-même à sa station de charge, laquelle permet aussi de vider automatiquement le sac. Aucun contact avec la poussière durant cette vidange, donc, ce qui sera tout de même très appréciable pour ne pas se salir les mains. Notez aussi que les sacs anti-allergènes retiennent, selon la marque, 99% du pollen et des moisissures.

Enfin, si le robot tombe en rade en plein nettoyage, il retournera là aussi à sa base pour récupérer de la batterie, puis finira son travail à l’endroit où il s’était arrêté. Niveau durée d’utilisation sur une seule charge, comptez environ 60 minutes.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du robot aspirateur iRobot Roomba i7+.

Et les autres robots aspirateurs ?

