Cette nouvelle barre de son Samsung compatible Dolby Atmos/DTS:X est à un super prix

Si vous n’êtes pas satisfaits par le son de votre téléviseur, vous pourriez être tenté d’y ajouter une barre de son HW-Q600A de Samsung. Cette dernière profite, jusqu’au 11 janvier inclus, d’une jolie promotion. Au lieu de débourser 499,99 euros, elle passe à 297 euros.

À part quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissée sur les téléviseurs, même haut de gamme. C’est pour cela que l’ajout d’une barre de son est une excellente option pour donner un coup de boost à votre salon. Pour cela, Samsung compte parmi les meilleurs dans le domaine et le prouve avec son récent modèle HW-Q600A. Cette barre de son est capable de simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS, et qui a l’avantage d’être 200 euros moins cher actuellement.

Ce qu’il faut retenir de la barre de son HW-Q600A

Un très bon rendu sonore 3.1

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

La compatibilité Bluetooth multipoint

Affichée au prix de 499,99 euros, la nouvelle barre de son HW-Q600A de Samsung est déjà moins cher, et grâce à un remboursement de 100 euros via ODR — valable jusqu’au 11 janvier 2022 —, elle passe à 297 euros seulement. Elle est également au même prix (à quelques centimes près) à la Fnac, Darty ainsi que chez Boulanger.

Retrouvez la Samsung HW-Q600A à 297 € chez Electro Depot

Retrouvez Samsung HW-Q600A à 299,99 € à la Fnac

Retrouvez la Samsung HW-Q600A à 299,99 € chez Darty

Retrouvez la Samsung HW-Q600A à 299,99 € chez Boulanger

Assure une expérience sonore immersive

Que cela soit pour améliorer le son de votre téléviseur ou pour écouter de la musique, la Q600A est en mesure de délivrer un son puissant et détaillé. Elle délivre une puissance totale de 360 Watts qui alimente 9 haut-parleurs et un caisson de basse. Grâce à elle, vous pourrez profiter de basses puissantes et profondes pour compléter les enceintes de votre TV. Une fois associée à votre TV, la barre de son est capable d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez grâce à la technologie Adaptative Sound. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc.

Mais le véritable avantage de cette barre de son, réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, DTS Virtual:X et Acoustic Beam. Petit plus pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung, la barre de son s’y associera parfaitement. Vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur sud-coréen, afin d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La marque a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques.

Une barre de son imposante, mais facile à installer

À première vue, le modèle HW-Q600A semble assez imposant, surtout quand on le compare avec d’autres références. Malgré tout, cette barre de son saura trouver sa place dans votre salon, ne dépassant pas un mètre de longueur, elle arrivera à se glisser au pied de votre TV. Avec son design tout en sobriété et minimaliste, cette barre Samsung pourra s’accorder à toutes les décorations d’intérieur. Quant au caisson de basse, sans fil, il pourra être installé là où vous voulez, sans risquer de vous emmêler les pieds dans un câble.

D’ailleurs, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI eARC. Notez enfin qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

Trouvez la barre de son selon votre budget

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

