La Withngs Body+ en promotion va vous aider à tenir vos bonnes résolutions de 2022

Le début d'une nouvelle année est souvent le moment pour prendre de nouvelles habitudes. Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre soin de vous avec une balance connectée ? La Withings Body+ est la meilleure dans le domaine et son prix devient aujourd'hui beaucoup plus attractif en passant de 99 euros à seulement 65 euros.

2022 est là et la santé est sans aucun doute la meilleure chose que l’on peut vous souhaiter, surtout en cette période de pandémie où le virus regagne du terrain. Les événements qui se déroulent depuis 2020 nous ont appris à prendre encore plus soin de nous-mêmes, mais il ne faut pas relâcher les efforts et une balance connectée peut clairement vous aider à garder la forme au quotidien. La meilleure pour cela, c’est la Withings Body+, d’autant plus qu’elle coûte en ce moment 35 % de moins.

La Withings Body+, c’est quoi ?

Une balance connectée qui analyse la composition corporelle

De nombreuses fonctionnalités et une application complète

Elle offre la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Au lieu de 99,99 euros habituellement, la Withings Body+ est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 64,99 euros sur le site de la Fnac. Notez que c’est encore moins cher qu’au Black Friday de l’année dernière !

Une balance qui prend soin de vous

La Withings Body+ est une balance connectée un peu plus complète que le modèle classique de la marque française, même si elle ne se distingue visuellement que par des lignes horizontales et verticales qui traversent le pèse-personne. Elle intègre elle aussi un écran LCD pour afficher votre poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Vous avez alors une vue nette et précise de ce que vous avez en plus ou en moins par rapport aux jours précédents. Cela est complété par des informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour. Cependant, ce modèle « Plus » va encore plus loin dans l’analyse des données avec une composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau dans le corps.

Une application complète pour motiver toute la famille

Toutes les données collectées sont envoyées directement dans l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android). Vous pourrez alors consulter vos courbes de poids et de composition corporelle et régler des objectifs à atteindre. L’application va même encore plus loin en vous proposant un suivi nutritionnel détaillé pour contrôler vos apports caloriques et aussi vous donner des conseils santé sur mesure en fonction de votre profil. Compatible avec Alexa, vous pourrez également demander à l’assistant d’Amazon ce qu’il faut faire pour garder la forme. Il est également possible de mettre à jour les statistiques mesurées sur les applications de suivi sportif que vous utilisez au quotidien comme Apple Health, MyFitnessPal, Google Fit, Fitbit et bien d’autres (100 au total).

La balance de Withings se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi et propose de configurer jusqu’à 8 profils d’utilisateurs, permettant à chaque membre d’une même famille d’être suivi avec des conseils personnalisés. Il est d’ailleurs possible de créer des profils spécifiques pour les femmes enceintes et les bébés.

Notez que 4 piles AAA sont incluses pour une autonomie estimée à environ deux ans par le constructeur.

Les alternatives plus ou moins chères

Withings est le leader en France, mais il existe évidemment des solutions pour ou moins onéreuses. Pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures balances connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.