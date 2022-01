Le Samsung Galaxy S21+ ne coûte que quelques euros de plus que le S21 FE aujourd’hui

Le Samsung Galaxy S21 FE vient d'être lancé au prix de 759 euros en France, mais aujourd'hui et grâce à une promotion, le Samsung Galaxy S21 Plus qui ne fait presque aucune concession est seulement 40 euros plus cher. On peut alors légitimement se demander lequel des deux choisir.

Pour le CES 2022 de Las Vegas, Samsung a dévoilé officiellement son très attendu Galaxy S21 FE. Il est d’ores et déjà possible de le commander chez plusieurs e-commerçants au tarif de 759 euros (enfin, 659 euros si vous avez un ancien smartphone en état de marche pour le bonus reprise), mais est-ce que cela vaut vraiment le coup quand le smartphone dont il s’inspire ne coûte aujourd’hui que quelques euros de plus ? En effet, le Samsung Galaxy S21 Plus est actuellement disponible à 799 euros au lieu de 1 059 euros sur Amazon et Cdiscount.

Les offres S21 FE et S21+

Quelles sont les différences ?

Design et écran

Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est une version allégée des smartphones de la gamme S21, et par conséquent du Samsung Galaxy S21 Plus. Il doit donc faire quelques concessions pour baisser le montant de la facture finale, et cela commence par le design. Le S21+ se paie le luxe de proposer des finitions en aluminium et une belle surface en verre au dos pour un effet premium alors que le S21 FE se contente du plastique. Ce dernier ne fait pas du tout cheap, mais il est important de le préciser quand l’on est prêt à mettre cette somme dans un smartphone. En revanche, pas de sacrifice au niveau de la certification IP, puisqu’elle est à 68 pour l’un comme pour l’autre.

Le Samsung Galaxy S21 Plus est ensuite un peu plus grand que le S21 FE, notamment grâce à une dalle de 6,7 pouces contre 6,4 pouces pour le nouveau venu de la famille sud-coréenne. Mais en ce qui concerne la qualité d’écran, difficile de les départager puisqu’ils sont tous les deux AMOLED en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) à 120 Hz. Toutefois, il y a une petite subtilité, puisque le S21 FE propose un taux de rafraichissement constant (au choix 60 ou 120) tandis que celui du S21+ est adaptatif, ce qui veut dire que le taux varie de 10 à 120 Hz en fonction de votre utilisation pour économiser de la batterie. Ceci étant dit, les deux écrans sont protégés par du Gorilla Glass Victus.

Autonomie et performances

Niveau autonomie, le S21 Plus propose une capacité de 4 800 mAh contre 4 500 mAh pour le S21 FE, tous les deux avec une charge rapide 25 W et une charge sans fil 15 W. S’il faudra attendre confirmation pour le S21 FE, on peut d’ores et déjà croire que les résultats seront assez similaires, soit un peu plus d’une journée avec une utilisation classique. D’un côté, on a un smartphone qui fait des économies de batterie grâce au taux de rafraichissement adaptatif et de l’autre un smartphone qui est moins énergivore grâce à son processeur. En effet, le S21 FE n’embarque pas la puce maison Exynos 2100, mais le Snapdragon 888 de Qualcomm. Cela lui promet sûrement un léger gain de performances, mais qui est à contrebalancer avec le nombre de Go de RAM octroyé : 6 pour le S21 FE et 8 pour le S21 Plus.

Photo

Si les concessions étaient minimes jusqu’ici pour le Galaxy S21 FE, elles deviennent un peu plus importantes pour la partie photo. Le nouveau smartphone de Samsung propose un triple capteur de 12 + 12 + 8 mégapixels alors que le Galaxy S21 Plus est bien plus généreux avec une triplette de 64 + 12 + 12 mégapixels. Même si le nombre de mégapixels ne fait pas tout, on peut tout de même penser que le S21+ offrira des clichés de meilleure qualité que le S21 FE, notamment pour les modes avec un meilleur détourage en portrait ou encore une meilleure précision pour le zoom x3. Côté vidéo, nous ne savons pas encore si le Samsung Galaxy S21 FE peut filmer en 8K (il y a de fortes chances que non), mais le Galaxy S21 Plus oui.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21 Plus et notre prise en main sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Que retenir du Samsung Galaxy S21 FE ?

L’écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz constant

L’appareil photo semble être de bonne qualité

Le combo Snapdragon 888 + 6 Go de RAM

Le design en plastique, mais pas cheap

Que retenir du Samsung Galaxy S21 Plus ?

L’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz adaptatif

L’appareil photo capable de filmer en 8K

Le combo Exynos 990 + 8 Go de RAM

Le design premium

Afin de découvrir les autres références de la marque sud-coréenne que l'on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2022.

