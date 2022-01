Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est là et il est déjà 100 € moins cher

Oui, après des mois d'attentes, le Samsung Galaxy S21 FE est enfin disponible chez la majorité des e-commerçants. Et déjà que des Galaxy Buds 2 sont offerts avec, certaines enseignes proposent même ce nouveau smartphone avec 100 euros en moins sur le facture. Voici comment profiter de l'offre.

C’est pendant le CES 2022 de Las Vegas que Samsung a enfin levé officiellement le voile sur son nouveau Galaxy S21 FE. Ce smartphone est donc le deuxième portant la mention « Fan Edition » et remplace son excellent prédécesseur, le S20 FE sorti le 20 octobre 2020. Il apporte évidemment son lot de nouveautés par rapport à l’ancien modèle, puisqu’il s’inspire cette fois-ci de la gamme Galaxy S21, et non S20, mais vous allez voir qu’il apporte tout de même quelques différences malgré sa définition de « smartphone allégé ». De plus, il est uniquement disponible en version 5G.

Où acheter le Samsung Galaxy S21 FE ?

Le Samsung Galaxy S21 FE est vendu à 759 euros pour la version 128 Go et le prix monte à 829 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage. Quatre coloris sont disponibles : graphite, lavande, olive et blanc.

Pour le lancement, la marque sud-coréenne offre des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2, mais certaines enseignes ajoutent leur grain de sel pour rendre ce nouveau smartphone déjà plus attractif.

Samsung Store

Pour l’achat du Samsung Galaxy S21 FE sur le site officiel de la marque, il est possible de bénéficier d’une paire de Glaxy Buds 2 offerte, 100 euros de remise supplémentaire grâce à la reprise de votre ancien appareil et aussi 5 % en point Samsung Rewards. L’offre est valable jusqu’au 8 février 2022.

Amazon

Amazon propose tout simplement un coupon promotionnel de 100 euros pour l’achat du Samsung Galaxy S21 FE. Il faut cocher la petite case « Utiliser le coupon de 100 € » sur la page du produit. Par contre, les Samsung Galaxy Buds 2 ne sont pas offerts automatiquement, il faut remplir l’ODR pour cela.

La Fnac

La Fnac propose une remise immédiate de 100 euros en choisissant l’option « Retrait en magasin » et en rapportant un smartphone en état de marche au point de vente choisi. Il faut ajouter manuellement les Samsung Galaxy Buds 2 au panier pour les avoir gratuitement.

Boulanger

De même pour Boulanger, le site marchand propose également 100 euros de remise immédiate en choisissant l’option « Retrait en magasin » et en rapportant un smartphone en état de marche au point de vente choisi. Toutefois, ici, les Samsung Galaxy Buds 2 s’ajoutent automatiquement et gratuitement à votre panier.

Les autres e-commerçants

Nous mettrons à jour cette liste si d’autres e-commerçants proposent par la suite une offre similaire, mais, en attendant, vous pouvez retrouver toutes les offres disponibles chez les concurrents pour le Samsung Galaxy S21 FE en consultant le tableau ci-dessous.

Le Samsung Galaxy S21 FE : une belle montée en gamme

Le Samsung Galaxy S21 FE reprend dans les grandes lignes le design des S21 classiques, mais il y a quelques subtilités qui permettent de le différencier. Tout d’abord, le coloris au dos se prolonge sur le module photo, alors que les autres S21 proposaient un coloris argenté bien distinctif pour celui-ci. On note également que le smartphone abandonne l’aluminium pour laisser place à du plastique, mais les finitions sont assez exemplaires pour avoir une bonne préhension. Ensuite, on remarque que la taille est différente. Avec un écran de 6,4 pouces, le S21 FE est légèrement plus grand que le S21 et plus petit que les S21 Plus et S20 FE.

La fiche technique n’est d’ailleurs pas tant que ça similaire aux smartphones dont le S21 FE s’inspire, puisque ce dernier embarque non pas un Exynos 2100, mais un Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Un choix surprenant de la part de Samsung, mais qui laisse présager de meilleures performances et, surtout, une autonomie bien mieux gérée. La batterie est de 4 500 mAh et la charge rapide passe de 15 à 25 W pour une meilleure efficacité. La charge sans fil est toujours de la partie, même en mode sans fil inversé. La marque indique qu’il suffit de 5 minutes seulement pour que des Galaxy Buds 2 posés sur le dos du S21 FE offrent 2 heures d’autonomie.

La dalle du smartphone est plate et fait apparaitre un poinçon discret en haut au centre, où les bordures autour sont assez prononcées. La qualité est en revanche de mise avec la technologie AMOLED pour afficher des contrastes infinis à l’écran, qui plus est en Full HD+ (2 340×1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. La face avant est protégée par du Gorilla Glass Victus et on retrouve même une certification IP 68 pour assurer une certaine résistance contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Pour la photo, le Galaxy S21 FE conserve à peu près la même configuration du S20 FE en proposant un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom x3 optique de 8 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 32 mégapixels. La principale différence va se faire au niveau des ajouts logiciels dans l’application appareil photo de Samsung, où il sera notamment possible de profiter d’un nouveau mode portrait qui peut ajouter des textures et des couleurs en arrière-plan, ou encore d’un mode réalisateur pour la vidéo, qui permet de filmer avec les caméras arrière et avant en même temps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Notez d’ailleurs que le Galaxy S21 FE est le premier smartphone de Samsung à proposer nativement l’interface One UI 4 basée sur la nouvelle mouture de l’OS de Google, à savoir Android 12. De plus, il profitera de trois ans de mises à jour.

Les smartphones Samsung de 2022

Afin de découvrir les autres références de la marque sud-coréenne que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2022.

