Juste avant les soldes, cette barre de son Samsung en 2.1 est à petit prix

Les soldes d’hiver approchent et pourtant il est possible dès à présent de faire de bonnes affaires. En effet, si vous êtes amateurs de son et souhaitez rendre plus impactant et immersif vos films et séries, sans y mettre le prix fort, la Samsung HW-T420 est la bonne solution. Cette petite barre de son est puissante, mais surtout abordable, car son prix tombe à 108 euros grâce à une remise cumulée à une offre de remboursement.

La Samsung HW-T420 est un modèle entrée de gamme qui va pouvoir apporter du peps à vos soirées cinéma à la maison. Et pour cause, c’est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver actuellement sur cette tranche tarifaire. Avec son caisson de basses sans fil, cette barre de son offre un rendu 2.1 bien plus précis et puissant que les haut-parleurs intégrés à votre TV. Et aujourd’hui, elle coûte 40 euros de moins que d’habitude.

Que propose la barre de son HW-T420 ?

Des basses puissantes et profondes sur un modèle d’entrée de gamme ;

Un rendu sonore 2.1

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Initialement au prix de 149 euros, la barre de son Samsung HW-T420 est aujourd’hui disponible à 128 euros chez Electro Depot, mais passe à 108 euros grâce à une ODR d’une valeur de 20 euros, valable jusqu’au 11 janvier 2022. Elle est également à ce prix sur le site Boulanger et Leclerc toujours en utilisant l’offre de remboursement.

Optimisez le son de vos contenus sans payer le prix fort

La barre de son Samsung HW-T420 est peut-être loin des barres de son premium, mais elle reste l’une des meilleures sur le segment d’entrée de gamme, avec un rendu audio de grande qualité. C’est une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV. Une fois le câble optique branché à votre TV, tout est prêt et vous pourrez directement contrôler le son avec la télécommande vendue avec.

Le modèle HW-T420 propose une puissance totale de 150 W, avec une signature extrêmement profonde marquée sur les basses. C’est agréable pour de la musique ou un bon film, et ça favorise l’immersion en rendant une impression comme dans les salles de cinéma. Toutefois ça ne convient pas à tous les styles et ce n’est pas non plus adapté pour regarder le journal télévisé le soir, par exemple. Afin de remédier à cela, Samsung a intégré un mode « Smart » qui permet d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Une barre de son au look soigné

Esthétiquement, nous sommes face à une barre de son minimaliste, aux lignes épurées, qui profite de la qualité de fabrication du constructeur coréen. Elle est pensée et dessinée pour s’intégrer facilement à tous les environnements. Ainsi, avec des dimensions de 86 cm de longueur, pour 7,4 cm de largeur et surtout 5,4 cm de hauteur, elle peut s’installer assez facilement devant n’importe quel téléviseur, sans risquer d’empiéter une partie de l’image. Elle ne fera certainement pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Quant au caisson de basse, il sera séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps.

Petit plus de la part de Samsung, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée domestique. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son.

