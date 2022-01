Fibre Orange : l’opérateur casse fortement le prix de son offre Triple Play

Si vous souhaitez changer de fournisseur Internet, Orange propose une offre intéressante pour les personnes éligibles à la Fibre dans leur domicile : 22,99 euros par mois la première année.

Orange n’a pas attendu les soldes d’hivers pour faire parler de lui et propose déjà une belle promotion côté box Fibre. Le prix de son offre fibre Triple Play de base (l’offre Livebox Fibre) est aujourd’hui, et jusqu’au début du mois de février, en chute libre pour la première année de l’abonnement.

Que propose l’offre LiveBox Fibre chez Orange ?

La fibre de 400 Mb/s en téléchargement et en envoi

La TV d’Orange avec décodeur 4K Ultra HD

Prix bas pendant un an avec engagement

Jusqu’au 2 février 2022, l’offre Livebox Fibre (400 Mb/s en envoi et en réception) est à 22,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 41,99 euros par mois. L’offre Livebox Up Fibre (1Gb/s en envoi par équipement et 600 Mb/s en réception) est à 30,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 49,99 euros par mois. Notez que ces offres sont soumises à un engagement de 12 mois.

La meilleure fibre en France au meilleur prix

Même si Sosh casse encore un peu plus les prix côté téléphonie mobile et même fibre optique, force est de constater qu’Orange est un peu plus généreux en ce qui concerne l’offre globale, surtout dans ce dernier domaine. Cette fois-ci l’opérateur historique a décidé de brader son offre fibre de base. Celle-ci comprend tout de même une ligne fibre FTTH de 400 Mb/s en téléchargement et en envoi, de quoi profiter d’un internet ultra rapide pour tous vos usages : téléchargement, streaming, domotique, ect sans la moindre perte de qualité.

Cette offre comprend aussi la fourniture d’une Livebox 5 équipée du Wi-fi 5 et de 4 port Ethernet. Tout est pilotable très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox.

Ma Livebox Télécharger Ma Livebox gratuitement APK

Triple Play : Internet, TV et téléphonie fixe

Cette offre fibre ne comprend pas qu’une ligne internet puisqu’Orange ajoute à cela une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger.

Enfin, cerise sur le gâteau : Orange ne néglige pas l’offre TV et propose un catalogue de 160 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un un décodeur TV lui aussi compatible 4K. Vous avez même la possibilité de consulter ces chaînes depuis votre smartphone ou tablette via l’application dédiée ou plus récemment depuis votre TV connectée, notamment grâce à Samsung.

Comment changer son opérateur par Orange ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Notez que des frais d’activations sont pratiqués par Orange: 40 euros pour un décodeur TV Ultra HD 4K, 10 euros pour un second et 10 euros pour un répéteur Wifi 6.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 3 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25€ 35€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 22,99€ 39,99€ Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 4 semaines Débit jusqu'à 400 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 22,99€ 41,99€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.