Sony WF-1000XM3 : les célèbres écouteurs sans fil à réduction de bruit sont soldés

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless dotés de la réduction de bruit active, les Sony WF-1000XM3 sont encore aujourd'hui excellents dans ce domaine. Mais pas besoin de dépenser plus de 200 euros comme leur successeur, car on les trouve aujourd'hui en promotion à seulement 119,99 euros.

Sony compte parmi les cadors du secteur audio. Malgré une concurrence accrue, la firme enchaîne les réussites depuis les Sony WF-100XM3. Même si ces derniers ont récemment été remplacés par les XM4, ils n’ont pas perdu de leur efficacité. Avec les prestations qu’ils proposent, vous profiterez d’une bonne qualité audio et d’une réduction de bruit excellente. Sortie en 2019, leur prix continue de baisser et c’est d’ailleurs pendant les soldes qu’ils sont à leur meilleur prix.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-1000XM3

Un rendu sonore de qualité

Une autonomie confortable

L’une des meilleures réductions de bruit sur des écouteurs

Lancés à 249 euros en 2019, les Sony WF-1000XM3 ont toujours leur place parmi les meilleures références sur le marché, surtout quand leur prix tombe à 119,99 euros sur le site Boulanger. La remise se fait automatiquement une fois les écouteurs ajoutés dans le panier.

Il existe une alternative moins chère : les Jabra Elite 75t à 79,99 euros seulement contre 179,99 euros à leur sortie. Comme précédemment, ce prix s’affiche une fois les écouteurs ajoutés au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Sony WF-100XM3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs qui continuent à avoir du succès

Leur successeur ont certes pris leur place, les WF-100MX3 restent d’excellents écouteurs sans fil et sont loin d’être obsolètes. Il est vrai qu’aux premiers abords, ils peuvent paraître repoussants, mais c’est surtout pour leur réduction de bruit que l’on apprécie tant ce modèle. C’est la même technologie ANC embarquée sur le casque WH-100XM3, de façon miniaturisée, pour un résultat tout simplement bluffant. Le résultat n’est pas à la hauteur du casque, mais ces oreillettes sont moins gênantes à porter au quotidien. Et grâce aux embouts intra-auriculaires, les oreillettes tiennent très bien dans l’oreille et le confort est plutôt réussi. Via l’application (disponible sur iOS et Android), il est possible de régler l’antibruit selon les situations avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun.

Avec des prestations toujours aussi convaincantes

Les XM3 proposent une isolation passive et offrent un excellent rendu sonore. Ils disposent même de nombreuses fonctionnalités plutôt intéressantes au quotidien. Par exemple, « Quick Attention » permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par un simple effleurement de la zone tactile dédiée sur les oreillettes. On note aussi la compatibilité complète avec Alexa et Google Assistant pour vous permettre d’effectuer des commandes vocales sans sortir votre téléphone. Quant au boîtier, même s’il est assez encombrant, il est certifié Qi et offre tout de même 24 heures d’autonomie. Les écouteurs eux, devraient tenir 6 heures avec la réduction de bruit activée et jusqu’à 8 heures sans. Sachez qu’il y a un port USB-C pour de la recharge rapide si vous n’avez pas de socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM3.

