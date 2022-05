Le Samsung Galaxy A52S 5G coûte presque 200 euros de moins aujourd’hui

Le Samsung Galaxy A52s 5G est en quelque sorte le porte-étendard du milieu de gamme pour la marque sud-coréenne. Il possède beaucoup d'atouts et l'un d'eux aujourd'hui est sans aucun doute le prix du smartphone qui chute de 459 euros à seulement 269 euros.

Le Samsung Galaxy A52s 5G ne réinvente pas la roue par rapport à la version classique du smartphone, mais il a le mérite de mettre à jour sa fiche technique pour une expérience utilisateur encore plus agréable et fluide au quotidien. On ne dit pas non à un petit peaufinage, surtout lorsqu’on peut bénéficier d’une réduction de presque 200 euros, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A52s

L’écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz

L’appareil photo complet et polyvalent avec 4 capteurs

Le processeur Snapdragon 778G 40 % plus puissant que le 750G

Un petit s pour plus de puissance

Le Samsung Galaxy A52s 5G est sorti peu de temps après le A52, où le principal changement vient du SoC intégré dans le smartphone. Si la version classique proposait déjà un solide Snapdragon 750G capable de faire tourner la majorité des jeux 3D du moment, le modèle rajoutant simplement un « s » souhaite aller encore plus loin dans les performances en embarquant cette fois-ci une autre puce, toujours signée Qualcomm : le Snapdragon 778G. D’après le constructeur, ce nouveau processeur est 40 % plus puissant que l’ancien au niveau des performances et jusqu’à 83 % de plus sur la partie graphique. Sur un jeu comme Fortinite, il est alors possible de jouer en qualité élevée avec un framerate constant.

Bien évidemment, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et surtout très confortable au quotidien grâce à l’excellente interface One UI. Cette dernière est d’ailleurs proposée dans sa version la plus récente (4.0) puisque le A52s a récemment reçu la mise à jour Android 12. Il faut également préciser que le smartphone est compatible avec le réseau 5G.

Une formule gagnante

Pour le reste, le Galaxy A52s ne change pas les autres très bons composants de son ainé. On retrouve alors ce design moderne, donc borderless, avec un écran de 6,5 pouces qui occupe évidemment la majorité de la façade avant. La dalle est sans surprise de bonne qualité, puisque AMOLED affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette technologie précédemment citée est assez gourmande en ressources, mais l’autonomie est très respectable, car la batterie de 4 500 mAh permet au smartphone de Samsung de tenir facilement toute une journée, voire plus si votre utilisation est modérée. Pour la recharge, comptez plus d’une heure pour passer de 0 à 100 % avec le charge rapide de 25 W.

Côté photo, vous ne serez pas déçu(e)s. Le géant coréen réserve bien sûr la meilleure qualité possible pour ses flagships, mais les appareils milieu de gamme de la marque profitent de ce même savoir-faire. Le A52s prend alors des clichés finement détaillés avec des couleurs naturelles via son capteur principal de 64 mégapixels. L’ultra grand-angle de 12 mégapixels fournit également de bons résultats sans trop de distorsions. Par contre, le capteur de 5 mégapixels dédié au mode portrait est perfectible, avec un détourage parfois hasardeux. La nouveauté ici, c’est le capteur macro de 5 mégapixels, mais il est clairement anecdotique. Pour vos plus beaux selfies, vous pourrez enfin compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy A52s 5G.

