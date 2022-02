Avis aux gamers, ce PC portable avec une RTX 3060 est à un très bon prix

Le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est un puissant ordinateur portable dédié au gaming grâce à sa fiche technique solide. Il coûte habituellement la somme de 1 199 euros, mais Cdiscount baisse aujourd'hui son prix à 979,99 euros.

Lenovo tente avec sa gamme Legion de proposer des PC portables dédiés au gaming à un prix accessible, sans pour autant sacrifier la fiche technique. C’est le cas du modèle 15ACH6H qui, pour moins de 980 euros, offre des prestations intéressantes. Vous pouvez vous y intéresser de près si vous souhaitez changer de laptop.

Les avantages de ce PC portable gaming

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3060 + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Proposé à 1 199 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est actuellement en promotion à 979,99 euros sur le site Cdiscount, soit 220 euros d’économie sur la facture.

Un laptop qui assure de bonnes performances en jeu

Lenovo embarque une configuration assez puissante pour pouvoir séduire les joueurs et joueuses qui privilégient les performances. Ici le Legion 5 est animée par la puce AMD Ryzen 5 5600H, cadencé jusqu’à 4,2 Ghz avec 8 Go de mémoire vive. De plus, il est associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Avec une telle configuration, vous obtiendrez d’excellentes performances sur la plupart des jeux AAA, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Le laptop est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Pour le reste des composants, on retrouve 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. En plus, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs. Attention cependant à l’autonomie qui, comme tout laptop gaming, reste très capricieuse à cause des besoins en énergie assez important des composants.

Un PC portable nomade, proposant une bonne fluidité à l’écran

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. La gamme Legion offre une bonne qualité de fabrication et délivre une bonne fiabilité. Ce laptop respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. En plus d’un clavier rétro éclairé, on retrouve une dalle de 15,6 pouces avec une définition Full HD et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Le constructeur intègre même deux haut-parleurs compatibles avec la technologie Dolby audio pour une immersion encore plus grande en jeu. Même avec une grande diagonale, le PC portable de Lenovo profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,4 kg et pourra être transporté facilement. Quant à la connectique elle est plutôt complète, avec deux ports USB C, un port USB 3.2, un port HDMI, un display port et 1 port jack 3,5 mm. Le Bluetooth Wi-Fi 5 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil.

