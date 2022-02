Amazfit GTS 2e : avec 50 euros de réduction, cette montre connectée est un bon deal

La montre connectée Amazfit GTS 2e offre de nombreuses possibilités, surtout au niveau du suivi des activités physiques, mais ce ne sont pas ses seuls atouts. À commencer par son prix qui passe à 79,90 € au lieu de 129,90 € à son lancement.

Dévoilé l’année dernière lors du CES 2021, le modèle GTS 2e d’Amazfit est une montre connectée à considérer. Que ça soit pour le sport ou pour le quotidien, elle sera répondre à vos besoins. Elle constitue déjà un excellent rapport qualité-prix, mais aujourd’hui elle se retrouve encore moins chère grâce à cette offre sur Amazon.

Quelles sont les caractéristiques de la GTS 2e ?

Un écran AMOLED de 1,65 pouce

De nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Une autonomie très confortable

Affichée à 129,90 euros sur le site du constructeur, la montre connectée Amazfit GTS 2e est en promotion à 109,90 euros sur Amazon. Mais grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 30 euros, la montre n’est plus qu’à 79,90 euros soit 50 euros d’économie sur la facture. Il vous suffit de cocher la case pour obtenir la réduction.

Retrouvez la Amazfit GTS 2e à 79,90 € sur Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Amazfit GTS 2e. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look qui n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch

Si vous êtes à la recherche une montre connectée au design semblable à celui de l’Apple Watch ça tombe à pic, puisque ce la GTS 2e emprunte le même format. Eh oui, contrairement à la GTR 2e qui opte pour un format circulaire, la version S choisit de s’inspirer du leader sur le marché. Et même si elle est affichée à un prix contenu, le constructeur propose un écran AMOLED de 1,65 pouce avec une définition 348 x 442 pixels donnant une moyenne de 341 ppi. De cette façon la montre reste toujours agréable à regarder et lisible même en plein soleil. Une fois à votre poignée, elle est très confortable à porter pendant les activités sportives, car elle ne pèse seulement que 31 grammes.

Ses bordures sont également fines pour ne laisser place qu’à l’écran aux bords incurvés, si bien qu’elle donne un effet très élégant une fois sur le poignet. Elle dispose également de deux boutons physiques pour activer quelques fonctions modulables. Elle a tout d’une montre connectée complète grâce à ses 50 cadrans de pour afficher l’heure (évidement) la date du jour et d’autres infos que vous aurez choisies en plus.

Sport, santé tout y est… même l’autonomie

Évidemment toute montre connectée, dispose d’une panoplie de capteurs et celle-ci n’en est pas dénué. Pour assurer le suivi sportif et santé, la GTS 2e est capable de suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi de mesurer précisément le rythme cardiaque ainsi que l’oxygénation du sang. Pour le sport, la montre propose 90 modes, pour répondre aux besoins de la plupart des passionnés de sport. Une fois l’exercice terminé, vous obtenez un rapport d’analyse, donnant le nombre de calories brulées, la durée et bien d’autres encore. D’ailleurs elle prend en charge 6 modes automatiquement : course, marche, vélo, natation… À ce propos, la montre est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’autonomie fait souvent défaut sur ce type de produit, pourtant Amazfit prouve le contraire avec ses montres connectées. La GTS 2e se montre très endurante et peut tenir jusqu’à 24 jours si on utilise les fonctions de base. Avec une utilisation plus intensive, elle serait plus proche de 14 voire 7 jours si la luminosité est au maximum et que le GPS est utilisé régulièrement. Vous n’avez donc pas besoin de la recharger à la fin de chaque journée. De plus, avec une telle capacité vous pourrez suivre votre sommeil beaucoup plus régulièrement qu’avec d’autres montres connectées. À noter, cette montre dispose d’un haut-parleur pour vous permettre de répondre à vos appels, et aussi interagir avec Alexa.

Retrouvez la Amazfit GTS 2e à 79,90 € sur Amazon

Découvrez d’autres références

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.