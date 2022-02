Le Samsung Galaxy S21 Ultra est moins cher que les nouveaux S22 grâce à cette offre

Samsung vient d'annoncer ses nouveaux Galaxy S22 à partir 859 euros et jusqu'à 1 259 euros, mais pourquoi choisir l'un d'eux alors que le S21 Ultra, aka le meilleur smartphone de l'année dernière selon nous, qui n'a fait aucune concession à sa sortie, coûte moins cher en ce moment ?

Samsung a récemment dévoilé ses Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Les trois smartphones sont actuellement disponibles en précommande, mais ce dernier que nous avons testé ne nous a pas tant convaincu que ça, notamment à cause de nombreux bugs, une autonomie en deçà de l’année dernière et un mode portrait perfectible. Si vous voulez vraiment un téléphone premium et grand format, nous ne pouvons alors que vous conseiller l’excellent S21 Ultra, qui bénéficie actuellement de plus de 400 euros de réduction.

Les points clés du S21 Ultra

Le grand écran AMOLED incurvé Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Snapdragon 888 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 839,47 euros sur Rakuten en utilisant le code promo SUP12400. Il s’agit de la version américaine avec le Snapdragon 888 à la place de l’Exynos 2100.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21 Ultra. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le S21 Ultra avec la puissance de Qualcomm

Comme dit précédemment, ce deal du Samsung Galaxy S21 Ultra concerne la version intégrant le Snapdragon 888 de Qualcomm. Toujours avec 12 Go de RAM en supplément, cette configuration affiche de meilleures performances dans les différents benchmarks, même si l’on indique que le combat est serré avec l’Exynos 2100. Dans tous les cas et à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’expérience utilisateur est bien plus qualitative que sur le nouveau Galaxy S22 Ultra, où ce dernier affiche de nombreux bugs sur l’interface ainsi qu’en jeu, notamment sur Fortnite avec des textures non chargées. Une mise à jour pourra sûrement changer les choses dans le futur, mais pour l’instant ce n’est pas le cas.

Le nouveau smartphone ultra premium de Samsung est même moins endurant que le S21 Ultra malgré un accumulateur de 5 000 mAh et un SoC gravé en 4 nanomètres. Pour corroborer tout ça, nous vous laissons juger par vous-même avec ces chiffres obtenus sur notre test personnalisé ViSer qui simule une utilisation active en alternant pléthore d’applications en tout genre. Le S21 Ultra avait résisté pendant 16 heures et 20 minutes alors que le S22 Ultra peine à dépasser les 13 heures. En revanche, si ce dernier passe à une recharge de 45 W plus efficace, le modèle de l’an dernier reste cantonné à une charge « rapide » de 25 W, aussi bien en filaire qu’en sans fil.

Toujours un excellent photophone

Le S22 Ultra est en revanche meilleur en photo que son prédécesseur, mais le S21 Ultra de l’an dernier reste toujours un excellent photophone. Le module photo protubérant à l’arrière propose la composition suivante : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, un autre téléobjectif, cette fois-ci x10, toujours de 10 mégapixels et un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est au rendez-vous, où Samsung arrive maintenant à proposer un zoom numérique jusqu’à x100 bien moins anecdotique que sur le S20 Ultra et capable de prendre de belles photos de la Lune. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement incroyable, que ce soit de jour comme de nuit.

Pour finir sur une note tout aussi premium que les précédemment éléments cités, le design du smartphone est très réussi. Son format est assez imposant avec une diagonale de 6,8 pouces, mais la qualité des finitions sur les contours du smartphone le rend très agréable en main. L’écran n’est d’ailleurs pas plat et propose de se différencier des autres S21 en incurvant ses bords sur les côtés. Ceci étant dit, cette dalle tactile est excellente et fait tout simplement partie des meilleures du marché, puisque AMOLED avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. La luminosité maximale est également très forte pour apprécier du contenu dans n’importe quelle situation.

Le S Pen n’est pas inclus

Si le nouveau Galaxy S22 Ultra embarque directement un port de rangement pour le stylet de Samsung, ce S21 Ultra ne fait que proposer une compatibilité avec le fameux S Pen. Il faudra donc l’acheter séparément si vous voulez profiter des diverses fonctionnalités qu’il offre, car il n’est effectivement pas inclus dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Quel smartphone Samsung choisir ?

La marque sud-coréenne, leader sur le marché, propose un grand nombre de références pour s’adapter aux besoins et au budget de chacun. Afin de découvrir le smartphone Samsung qu’il vous faut, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié ci-dessous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.