En ce moment, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est plus de 100 € moins cher

L'iPhone 13 est l’un des meilleurs smartphones d'Apple à l'heure actuelle. Noté 9/10 par notre rédaction, il a tout pour plaire. Et aujourd'hui, grâce à une remise immédiate son prix passe à 799 euros chez RED by SFR, contre 909 euros à la sortie du téléphone.

Sorti à la rentrée 2021, l’iPhone 13 est encore l’un des meilleurs smartphones que l’on puisse se procurer. Apple peaufine sa formule, et apporte quelques améliorations bienvenues par rapport à sa version précédente. Avec son bel écran, son autonomie boostée et sa photo améliorée, il permet d’économiser sur la facture quelques centaines d’euros par rapport à la gamme Pro, surtout qu’aujourd’hui il perd 110 euros de son prix.

Les points forts de l’iPhone 13

Un format agréable en main et un écran OLED de qualité

La grande puissance de la puce A15 Bionic

Une autonomie revue à la hausse

Et un module photo quasi similaire à l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière

Lancé au prix de 909 euros, l’iPhone 13 en version 128 Go passe aujourd’hui à 799 euros sur le site de RED by SFR. Notez que vous n’êtes pas obligé de prendre un forfait pour acheter ce smartphone sur la boutique de l’opérateur vert.

Identique à l’iPhone 12, à quelques détails près

Tout en reprenant les principales caractéristiques de son prédécesseur, l’iPhone 13 propose le même format rectangulaire, les mêmes bords arrondis en aluminium brossé, et le même dos en verre. Le design est toujours aussi bien exécuté, avec des finitions élégantes. Le smartphone gagne en épaisseur et prend quelques grammes, mais rien de très alarmant, car il offre une bonne prise en main avec sa diagonale de 6,1 pouces. Si Apple ne propose pas de taux de rafraichissement à 120 Hz pour l’iPhone 13, l’écran OLED embarqué est néanmoins d’une grande qualité avec une luminosité améliorée. L’un des changements notables reste la taille de l’encoche, qui a été réduite de 20 %, ce qui permet de libérer un peu d’espace sur le haut de l’écran. Pourtant, ce gain d’espace ne permet pas d’afficher plus d’informations, c’est assez dommage.

Des améliorations bienvenues grâce à la nouvelle puce

Chaque année le nouvel iPhone s’accompagne d’une remise à niveau côté performances, et fait place à une nouvelle puce : la puce A15 Bionic. Doté de 15 milliards de transistors et 6 cœurs, l’iPhone 13 sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. L’expérience utilisateur sera fluide que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum. Puis avec iOS 15 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser. Avec cette puce, la marque continue de faire des progrès sur l’autonomie de ses smartphones. L’iPhone 13 devient plus endurant avec 2 heures 30 minutes supplémentaires, par rapport à l’iPhone 12. Ce progrès permet de faire tenir l’appareil une journée complète, même avec un usage plutôt intense.

Enfin pour la photo, si l’iPhone 13 ne multiplie pas les capteurs, il embarque les mêmes que l’iPhone 12 Pro Max. Dorénavant plus gros, les deux capteurs photo — une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle — capturent bien plus de lumière, ce qui permet de profiter d’un très bon niveau de détails. Sur le capteur grand-angle, on trouvera aussi un stabilisateur mécanique. Les photos prises avec le module de l’iPhone 13 pourront aussi bénéficier du traitement de l’IA, qui se chargera de peaufiner et ajuster les détails de vos photos.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 d’Apple.

