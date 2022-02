L’Apple AirTag perd plus de 10 € de son prix unitaire avec ce lot de 4

Les AirTags d'Apple sont des trackers Bluetooth qui servent tout simplement à retrouver facilement n’importe quel objet auquel ils sont fixées. Et aujourd'hui, il est possible d'en avoir 4 pour 98 euros sur Amazon, alors qu'un seul vaut normalement 35 euros. Le prix à l'unité tombe alors à seulement 24 euros.

Sorti en 2021, l’Apple AirTag facilitera votre quotidien, car avec ce traqueur d’objets vous n’aurez plus à chercher vos clés ou votre portefeuille partout. Si ce concept vous parait nouveau, il a pourtant été introduit depuis de nombreuses années par le constructeur Tile. Aujourd’hui, le marché est plus diversifié et Apple a fait une entrée réussie. Si vous êtes tenté par cet accessoire, il est possible d’en avoir 4 pour moins de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir sur l’AirTag

Il s’agit d’un tracker de suivi Bluetooth au petit format

Fonctionnant avec l’application Find My

Et vous aide à retrouver vos objets perdus bien au-delà des 100 m

Amazon propose habituellement le lot de 4 Apple AirTags à 119 euros, mais aujourd’hui il ne coûte plus que 98 euros, soit près de 20 % de remise immédiate.

Un tracker qui arrive à s’imposer comme une référence

La plupart des smart tag sont d’apparence de petite taille, et Apple a fait de même avec son AirTag. Il prend la forme d’un petit galet blanc et rond, doté d’un dos en métal. Cet accessoire peut être personnalisé depuis le site du constructeur, pour y faire graver gratuitement au dos votre nom par exemple. Si le design est très réussi avec ce côté minimaliste, on regrette qu’il faille un accessoire supplémentaire pour le mettre avec des clés par exemple. Apple présente des accessoires, mais qui on pour conséquence d’augmenter la facture par rapport à la concurrence, mais vous pouvez toujours vous tourner vers des accessoiristes ou bien tout simplement le mettre dans votre sac. Il fonctionne à partir d’une petite pile plate CR032 facilement remplaçable, et propose une autonomie d’environ un an selon Apple.

La force de l’écosystème d’Apple

Pour utiliser l’AirTag, il vous suffit de l’attacher à l’objet que vous ne souhaitez plus perdre de vu (clés, sac à dos, portefeuille…), et de l’appairer avec votre iPhone via l’application Find My. Il peut se faire localiser grâce à la dernière position enregistrée, mais aussi d’une manière plus précise (à moins de 10 mètres), et ce, grâce à la technologie UWB permise par la puce U1 qui permet à l’iPhone de localiser l’AirTag quand ils sont proches l’un de l’autre. Les AirTags permettront par ailleurs de retrouver un objet plus facilement à l’aide d’une interface de réalité augmentée. À la manière d’une chasse au trésor, il vous suffira alors de suivre les indications et la direction à prendre pour vous lancer en quête de votre objet perdu, via l’application. La distance sera également affichée. Si votre objet reste introuvable, une fois proche de lui, un son bruyant peut-être émit pour pouvoir le repérer plus facilement. Quant à la portée, elle est de 100 mètres environ.

Si vous n’êtes pas détendeur de produits Apple, vous pouvez passer votre chemin. Eh oui, le plus gros point fort de l’AirTag c’est l’association parfaite avec l’iPhone et ses centaines de millions d’utilisateurs, qui sont également capables de détecter un objet perdu. Là où il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours à un Tile pour être détecté, un AirTag le sera détecté quasi instantanément et avec une bien meilleure précision que certains concurrents. Même si vous êtes hors de portée de votre objet, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Sachez tout de même qu’il faudra au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

