Ce TV QLED 55 pouces (HDMI 2.1) de Samsung coûte 450€ de moins aujourd’hui

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d'image et intégrant les nouveaux ports HDMI, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. En effet, le TV Samsung 55Q80A offre non seulement une dalle QLED 4K, mais également 4 ports 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen. Un TV complet qui passe à 850 euros grâce à un code promo, au lieu de 1 299 euros à sa sortie.

Si Samsung n’est pas le seul constructeur à proposer du QLED, la marque coréenne a pris le dessus en proposant une gamme complète de téléviseurs QLED. Le modèle Q80A en est le parfait exemple, avec sa fiche technique regroupant presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu, surtout aujourd’hui grâce à cette réduction de presque 35 % grâce à une réduction cumulée à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de ce TV QLED

Une dalle QLED en 4K de 55 pouces

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X (HDMI 2.1)

L’OS Tizen

Initialement au prix de 1 299 euros, le TV QLED Samsung QE55Q80A de 55 pouces tombe à 850 euros sur le site Ubaldi en utilisant le code 4BA0722. Cela revient à faire près de 450 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Samsung QE55Q80A. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une technologie maîtrisée à la perfection

Le modèle Q80A 2021 de Samsung, mise sur la sobriété et l’élégance sous tous les angles. Avec une dalle de 55 pouces, sa conception toute en finesse est très appréciable, avec notamment des bordures d’écran fines. Son pied central sera particulièrement pratique pour l’installer sur un meuble moins large. Il sera également assez haut pour pouvoir glisser une barre de son dessous, ou bien votre console de jeux. Concernant, la qualité d’image il n’y pas de doute, Samsung s’est y faire. Sa TV intègre une dalle QLED supportant la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), et la compatibilité avec la norme HDR.

Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Le Q80A intègre l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle, chargés de reproduire le son là où l’action se passe, tout en donnant un effet surround. De plus, le constructeur coréen équipe son téléviseur de la technologie Q-Symphony qui tira pleinement de son avantage avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround. Samsung ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour une meilleure fluidité en toutes circonstances.

Un TV qui saura combler les gamers

Ce téléviseur a de quoi satisfaire les amateurs de cinéma, et pour ne rien gâcher, sachez que ce TV Samsung embarque quatre ports HDMI 2.1. Cette connectique assura une compatibilité parfaite avec les consoles next-gen que sont les PS5 et Xbox Series X. ainsi le TV affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il est également compatible avec l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Il a tout pour offrir une expérience de jeu immersive, notamment grâce à la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. Pour couronner le tout, l’écran du TV Samsung est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Enfin, le système de Smart TV Tizen de Samsung est plutôt réussi et donne accès à des applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou MyCanal. Ce système d’exploitation propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme de diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. L’OS intègre aussi la fonctionnalité Smart Things pour contrôler vos objets connectés compatibles. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

QLED ou OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.