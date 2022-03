979 euros, c’est un super prix pour ce laptop gaming avec une RTX 3060

La gamme TUF d’Asus délivre une expérience de gaming de qualité, et le modèle 516PM-HN951W en est la preuve. Il embarque un Intel Core i5 de 11e génération et une Nvidia RTX 3060, le tout pour seulement 979,99 euros au lieu de 1 399,99 euros habituellement.

Les ordinateurs portables de la gamme Dash TUF représentent les PC gaming du constructeur Asus. Non seulement ils apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de très bonnes conditions grâce à une fiche technique musclée. Ce Dash TUF (516PM-HN951W) ne déroge pas à cette règle et est même proposé avec un prix réduit de 420 euros par rapport à son prix initial.

Quels sont les atouts de ce PC portable gaming ?

Il dispose d’un écran FHD de 15,6″ rafraîchi à 144 Hz

Le combo i5-11300H + RTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Petit plus : Windows 11 nativement

Proposé au prix de 1 399,99 euros, l’ordinateur portable Asus Dash TUF (516PM-HN951W) profite d’une remise immédiate de 400 euros sur Cdiscount. Au final, avec le code 20DES200, le PC portable vous revient à 979,99 euros.

Parfait pour jouer en ultra

La gamme Asus TUF est très réputée dans le domaine du gaming, avec des configurations puissantes pour satisfaire les joueurs exigeants. La référence « 516PM-HN951W » ne peut d’ailleurs pas contredire cette règle grâce à l’intégration d’un processeur Intel Core de dernière génération. Il s’agit du i5-11300H cadencé à 3,1 GHz qui s’accompagne d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. C’est tout simplement la promesse d’une expérience PC sans compromis, aussi bien au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux gourmands. En cas d’utilisation intensive, ce TUF est également doté d’un système de refroidissement particulièrement efficace pour donner un coup de boost et conserver les bonnes performances de la machine sur le long terme.

Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go. De ce fait, l’ordinateur portable s’allume en quelques secondes seulement, ce qui permettra également de réduire considérablement les temps de chargement sur de nombreux jeux vidéo. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Le tout, dans de bonnes conditions

Avec sa gamme TUF, la marque a souhaité privilégier la solidité pour tenir dans la durée. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Pour sa dalle de 15,6 pouces, Asus a fait le choix d’une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et propose ici aussi un bon compromis. Celui qui permet d’avoir un jeu suffisamment bien défini pour des écrans de ce gabarit, sans pour autant solliciter beaucoup de ressources à la carte graphique. On retrouve également un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz pour une excellente fluidité. Là encore, le constructeur a pensé aux joueurs les plus exigeants qui nécessitent une fois en jeu, des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs. Et pour encore plus d’immersion, vous pourrez compter, côté sonore, sur deux haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra.

Pour tenir la cadence, vous allez pouvoir compter sur une bonne autonomie. Le constructeur fait de beaux efforts en matière d’endurance, car ne l’oublions pas les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Il pourra tenir une journée de travail, même plus encore selon les usages et surtout il pourra se récupérer la moitié de sa batterie en 30 minutes. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec trois ports USB, un port Thunderbolt 4, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2. Vous pourrez même profiter pleinement de la nouvelle interface de Microsoft Windows. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur Windows 11.

