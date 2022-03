B&You et RED dévoilent deux forfaits de 100 et 200 Go à prix canon

Il y a du mouvement côté forfaits mobiles sans engagement en cette fin de semaine. Chez B&You et RED by SFR, de nouvelles séries limitées sont mises en avant avec notamment des forfaits de 100 et 200 Go à respectivement 10 et 12 euros par mois.

En ce début de Week-End de mars, les gros opérateurs low cost viennent mettre en avant leurs nouvelles séries limitées avec des forfaits sans engagements très avantageux côté données 4G et surtout côté prix. On a notamment le droit à des forfaits de 100 Go pour seulement 10 euros mensuels et même de 200 Go pour 2 euros de plus par mois chez RED et 14,99 euros chez B&You.

Que proposent les nouveaux forfaits B&You et RED ?

Sans engagement

Entre 5 et 200 Go en France métropolitaine

Des prix qui n’augmentent pas après un an

B&You 5, 100 et 200 Go

Bouygues Telecom est loin d’être à la traîne concernant les promotions sur ses forfaits mobiles. L’opérateur historique a changé son offre en cette fin de semaine pour proposer des prix encore plus intéressants. Cette fois-ci on parle, en plus d’un forfait classique de 5Go, d’un forfait de 100 Go à 9,99 euros par mois et d’un autre de 200 Go pour 12 euros mensuels. Forcément, ce forfait propose aussi des communications en illimités concernant les appels, les SMS et les MMS en France et depuis l’Europe et les DOM. Sur ce dernier point Bouygues Télécom reste le plus attractif puisque l’Arcep le place comme le réseau numéro un concernant la qualité des communications dans toute la France. Pour l’étranger, ces forfaits donnent droit à des enveloppes de 20 Go.

Jusqu’au lundi 7 mars, les nouveaux forfaits sans engagement de B&You de 5, 100 et 200 Go sont à respectivement 4,99, 9,99 et 14,99 euros par mois.

RED 5, 100 et 200 Go

Tout autant que chez Bouygues Télécom, les forfaits RED ont tout ce qu’il faut pour vous faire craquer : de grosses enveloppes de données 4G ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Cette fois-ci, on retrouve aussi les 5, 100 et 200 Go, ce dernier étant listé à seulement 12 euros par mois. Avec le réseau de SFR couvrant 99% de la population en France Métropolitaine et une moyenne de 55 Mb/s en téléchargement selon les chiffres de l’Arcep, autant dire que vous serez à l’aise pour profiter de tout ce que peut offrir votre mobile où que vous soyez. Vous bénéficiez également de 17 Go de données valables à l’étranger (Europe et DOM) pour le forfait de 200 Go, bien pratique pour vérifier une info depuis son mobile sans avoir à payer un supplément.

jusqu’au lundi 7 mars, les forfait sans engagement de 5,100 et 200 Go chez RED by SFR sont à partir de 5 euros par mois.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

