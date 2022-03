Ce TV QLED 65″ de Samsung (avec HDMI 2.1) est presque à moitié prix

Le TV Samsung QE65Q80A propose non seulement tous les avantages du QLED, mais se destine également aux joueuses et joueurs sur console grâce à sa connectique HDMI 2.1. Ce modèle polyvalent voit son prix passer de 1 699 euros au lancement à seulement 899 euros aujourd'hui chez Rue du commerce.

Que vous souhaitiez changer de téléviseur pour profiter d’une meilleure qualité d’affichage ou d’une connectique HDMI 2.1 pour pouvoir y brancher votre PS5 ou Xbox Series X, le TV QLED Samsung QE65Q80A proposera le meilleur des deux mondes. Et si vous pensiez que ce genre de fiche technique faisait forcément grimper la facture, détrompez-vous puisque son prix chute de 47 % par rapport au lancement. C’est presque moitié prix !

Les points forts du TV QLED Samsung QE65Q80A

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Un port HDMI 2.1

Une très bonne qualité sonore

Lancé à 1 699 euros l’année dernière, puis maintenant réduit à 999 euros, le TV QLED Samsung QE65Q80A revient désormais à 899 euros chez Rue du commerce.

Un design soigné comme Samsung sait bien le faire

Le TV QLED Samsung QE65Q80A se démarque tout d’abord par son design, qui offre, comme la marque en a l’habitude, une élégance et une sobriété vraiment appréciable. On a ainsi droit à des bordures ultra-fines, et un pied bien solide, sans être trop massif : il laissera donc toute la place nécessaire pour une barre de son au besoin. Surtout, Samsung a décidé de dissimuler les câbles du téléviseur dans ce pied pour ne pas s’embêter avec un amas de fils disgracieux.

Comme son nom l’indique, ce TV intègre une dalle 4K QLED de 65 pouces, de quoi profiter de couleurs bien vives et d’une luminosité bien plus élevée que sur un simple écran LED, et ce, sur une grande diagonale idéale pour visionner confortablement tous ses contenus. Côté qualité d’affichage, on pourra également profiter des compatibilités avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+, mais Samsung a ici fait l’impasse sur le Dolby Vision. Autrement, côté son, le téléviseur s’accompagnera du système Object Tracking Sound, qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. Et notez que quand vous aurez fini de regarder la télé, le Mode Ambiant pourra prendre le relai pour afficher une œuvre d’art, des photos, la météo ou même un fil d’actualité.

Un TV taillé pour le gaming

Le TV QLED Samsung QE65Q80A disposant d’un port HDMI 2.1, il sera tout à fait adapté aux consoles next-gen que sont la PS5 et la Xbox Series X. Ce port autorisera l’affichage en 4K@120 fps ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Pour cela, on pourra aussi compter sur l’AMD FreeSync.

Pour finir, le système d’exploitation TizenOS sera évidemment de la partie avec de nombreuses applications immanquables (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Les compatibilités avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple AirPlay 2 (pour diffuser du contenu directement depuis un smartphone ou une tablette Apple) seront elles aussi de la partie.

