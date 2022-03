Seulement 369 € pour ce smartphone avec écran AMOLED 144 Hz et capteur photo 108 Mpx

Digne d’un appareil premium, le Motorola Edge 20 embarque des caractéristiques solides pour son prix. Et aujourd’hui on le retrouve à un prix bien plus abordable sur Amazon : 369 euros au lieu de 499 euros.

Il y a quelques mois, le constructeur Motorola présentait sa nouvelle gamme Edge composée de trois smartphones. Parmi eux on retrouve le Edge 20, un smartphone milieu de gamme qui n’en a pourtant pas l’air. Il se rapproche fortement des smartphones premium à la fois grâce à son design, à son écran, mais aussi à sa partie photo convaincante. Aujourd’hui il est proposé à un excellent rapport qualité-prix grâce à cette remise de 130 euros sur son prix initial.

Les points forts du Motorola Edge 20

Il dispose d’un écran AMOLED rafraîchis à 144 Hz

Délivre de bonnes performances avec le Snapdragon 778G

Possède un appareil photo polyvalent : 108 + 16 + 8 mégapixels

Et propose la charge rapide 30 W

En ce moment le Motorola Edge 20 5G est à son meilleur prix sur Amazon. Avec une réduction de 130 euros, le smartphone de la marque américaine passe ainsi de 499 euros à seulement 369 euros.

Un smartphone audacieux…

Le Motorola Edge 20 est sans conteste le modèle le plus intéressant des trois, car on a du mal à le qualifier de milieu de gamme tant il se rapproche des smartphones premium avec sa fiche technique solide au prix contenu. Motorola porte d’ailleurs une attention au design, avec des finitions soignées et des bords anguleux qui nous font rappeler ceux des derniers iPhone. Avec une diagonale de 6,7 pouces, il offre tout de même une bonne prise en main et reste agréable notamment grâce à ses 6,99 mm d’épaisseur et sa coque au revêtement mat. Le seul reproche concernant son design serait à propos du bloc photo très proéminent, rendant le téléphone instable une fois posé sur une table.

À ce propos, ce smartphone peut compter sur un triple capteur photo avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un téléphoto x3 de 8 mégapixels stabilisé optiquement. Sur le papier, le Edge 20 offre une belle polyvalence. Si nous n’avons pas pu réaliser un test complet sur ce smartphone, la rédaction a pu le prendre rapidement en main, et les quelques photos prises semblent de bonne qualité pour cette gamme de prix.

.. qui arrive à surpasser certains concurrents

Pour rivaliser avec la concurrence, le Edge 20 dispose d’une fiche technique très complète : on retrouve une dalle AMOLED en FHD+, et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz qui permet un affichage très fluide. C’est une caractéristique rare que l’on retrouve généralement sur les téléphones premium. Son autre atout repose sur ses performances qui sont assurées par un Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM. Cette puce promet une expérience fluide au quotidien quelque soit l’usage : faire du multitâche, tourner des applications gourmandes et même quelques jeux 3D, mais sans les graphismes poussés au maximum. Ce SoC apporte également une compatibilité 5G.

De plus, son processeur a l’avantage d’être moins énergivore que les appareils concurrents, et permet ainsi au smartphone de jouir d’une bonne autonomie malgré sa petite batterie de 4 020 mAh. Sachez que le Edge 20 est compatible avec la charge rapide 30 W afin de récupérer rapidement des pourcentages — 50 % en une trentaine de minutes.

N’hésitez pas à consulter la fiche technique du Edge 20 de Motorola pour en savoir plus.

