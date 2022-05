La Xbox Series S est de retour à petit prix spécialement pour les French Days

La Xbox Series S est une console de salon un peu différente de la Series X, puisque moins puissante et sans lecteur, mais peut lancer les mêmes jeux. Elle subit beaucoup moins les ruptures que sa grande sœur, mais Microsoft va clairement épuiser les stocks avec cette offre des French Days.

Si les Xbox Series se sont mieux vendues que la PlayStation 5

en Amérique du Nord et en Europe au court du mois de février dernier, c’est évidemment en fonction de stocks alloués aux différents territoires du monde, mais c’est aussi un peu grâce à la Series S, plus simple à produire et surtout plus abordable. Le prix de cette console next-gen est d’ailleurs actuellement en baisse pendant les French Days afin d’encore plus accélérer les ventes face à Sony.

Que retenir de la Xbox Series S ?

C’est la plus petite console next-gen

Elle peut faire tourner les jeux en 1440p à 60 fps

Il n’y a pas de lecteur, donc le Game Pass est un must-have

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Xbox Series S avec 512 Go de stockage via SSD est aujourd’hui disponible en promotion à 269,99 euros sur le site de Micromania. On la trouve au même prix chez la Fnac ainsi que sur le Microsoft Store.

La console idéale pour le Game Pass

La Xbox Series S ne propose pas le même design ni les mêmes caractéristiques que sa grande sœur, mais ce qu’il faut surtout retenir avec cette console next-gen, c’est l’absence du lecteur Blu-Ray. Cela se traduit par l’impossibilité d’utiliser vos anciens jeux Xbox (One, 360, etc.) ou de se faire prêter les nouveaux et futurs titres par ses ami(e)s. Vous devrez donc impérativement passer par le Microsoft Store pour acheter vos jeux, ou tout simplement être abonné au Xbox Game Pass. Cet abonnement mensuel se révèle être un must-have en règle générale, mais c’est d’autant plus vrai avec la Series S.

Vous pourrez alors jouer à des centaines de jeux en illimité, en les téléchargeant directement sur la console. Il y a beaucoup de productions indépendantes, mais aussi les titres first-party de Microsoft et beaucoup de jeux des éditeurs tiers. Mais le gros point fort, c’est que tous les prochains gros triples A sont intégrés au catalogue dès la sortie, et il promettent d’être nombreux depuis le rachat de Besthesda et d’Activision-Blizzard.

La next-gen abordable

Avec plus de 200 euros de différence avec la Series X aujourd’hui, la console abordable de Microsoft est évidemment la moins puissante des deux : 4 TFlops contre 12. Cependant, il ne faut pas comparer ces chiffres avec la génération Xbox One/PlayStation 4, puisque les machines next-gen ne reposent pas sur la même architecture. La S embarque presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande sœur et propose les mêmes fonctions de ray tracing, ainsi que l’utilisation du SSD (512 Go) avec la Xbox Velocity Architecture qui réduit très fortement les temps de chargement. Cela la rend également compatible avec la fonctionnalité Quick Resume, qui vient de s’enrichir. La Xbox Series S est avant tout conçue pour les écrans Full HD — avec une définition maximale de 1440p.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Quelle console de jeux choisir en fonction de vos besoins en 2022 ?

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

