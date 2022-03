Le OnePlus Nord 2 n’a jamais été aussi abordable grâce à cette offre sur Amazon

Le OnePlus Nord 2 est un smartphone sans concessions sur les performances tout en parvenant à rester accessible. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il est en promotion à 323,23 euros contre 399 euros.

Avec sa gamme Nord, le constructeur OnePlus signe un retour aux sources très apprécié par les utilisateurs. On retrouve bien là la philosophie de la marque qui propose un smartphone équilibré avec de bonnes performances, le tout à un prix contenu. Avec le second modèle, OnePlus tente une nouvelle fois d’amener des qualités de smartphones premium à portée des budgets plus restreints. Bonne nouvelle : Amazon le rend encore plus accessible grâce à un coupon de réduction qui fait perdre plus de 75 euros à son prix.

Pourquoi nous recommandons le OnePlus Nord 2 ?

Pour son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Ses bonnes performances grâce à la puce MediaTeck Dimensity 1200-AI

Sa charge (très) rapide : 40 minutes de 0 à 100 %

Son interface intuitive : OxygenOS

Lancée au prix de 399 euros, la version 8 + 128 Go du OnePlus Nord 2 est actuellement en promotion à 353,23 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 30 euros, le smartphone tombe à son prix le plus bas : 323,23 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 2.

Une seconde version plus aboutie…

Après le succès du OnePlus Nord, le constructeur a renouvelé sa gamme en proposant la 2e génération. On retrouve un look aux lignes épurées, avec toutefois quelques évolutions notables. Plus discret que son prédécesseur, ce n’est plus deux, mais un seul objectif selfie que l’on retrouve en face avant. Il propose toujours des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, ainsi que des bordures assez fines sur les côtés — sauf en bas du smartphone.

Ce smartphone se révèle à la hauteur dans la plupart des domaines, hormis la photo. Cette partie n’est pas son point fort, mais propose un module photo convaincant. Il est composé d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels. Le Nord 2 se montre efficace et vous offrira de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée.

Qui n’a rien à envier, grâce à sa fiche technique

La véritable force de ce OnePlus Nord 2, c’est son processeur de chez MediaTek. Pour faire tourner son smartphone, OnePlus opte pour une puce Dimensity 1 200 — avec IA plus de puissance que le premier modèle. Cette configuration assure dans tous les domaines, que ce soit pour faire du multitâche, jouer à des jeux 3D, ou naviguer simplement sur internet. On appréciera aussi grandement la fluidité de l’interface Oxygen OS qui demeure réactive, et tire le meilleur parti de la configuration pour offrir une bonne expérience utilisateur.

Enfin, pour tenir la cadence, le OnePlus Nord 2 possède une batterie de 4500 mAh, qui permettra de faire tenir le smartphone une journée et demie si votre utilisation est modérée. Le Nord 2 possède toutefois un atout de choc dans sa manche avec son chargeur Warp Charge 65 W. Une fois branché, il est capable de passer de 0 à 100 % en moins de 40 minutes. Pas besoin d’avoir une batterie immense lorsqu’on possède une telle capacité de charge.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

Retrouvez le cœur du milieu de gamme

Afin de comparer le OnePlus Nord 2 avec les autres références milieu de gamme sur le marché des smartphones, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.