Realme GT 2 : ce nouveau flagship killer est déjà 150 euros moins cher

Le Realme GT 2 se place dans le haut du milieu de gamme. Il possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix contenu. Lancé au début du mois de mars, ce puissant smartphone est d’ores et déjà en promotion à 399 euros au lieu de 549 euros.

Depuis son arrivée sur le marché européen, Realme a réussi à se faire une place dans le secteur des smartphones et vient même marcher sur les plates de bandes de Xiaomi. Eh oui, le constructeur tient lui aussi à proposer — comme son rival — des produits performants à prix accessible avec peu de concessions. Le Realme GT nous avait d’ailleurs bien convaincu, et la firme chinoise renouvèle la formule avec une deuxième version. Sur le papier, le Realme GT 2 se rapproche d’une expérience de téléphone haut de gamme, mais avec un prix plus contenu par rapport à la concurrence, et d’autant plus aujourd’hui grâce à une réduction de 150 euros.

L’essentiel à retenir sur le Realme GT 2

Son écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Sa puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

Son capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX766)

Sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide jusqu’à 66 W

Lancé à 549 euros, le Realme GT 2 dans sa version 8+128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur Cdiscount. On trouve également le modèle 12+256 Go à 460 euros au lieu de 599 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone au look réussi

Contrairement à la version Pro, le Realme GT 2 joue la carte de la discrétion sans fioriture. Face à son grand frère, le modèle classique propose une conception tout aussi élégante et bien finie. Son apparence est loin d’être décevante, avec son écran aux bordures fines où l’on retrouve un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie de 16 mégapixels.

D’ailleurs côté photo, il possède un triple capteur photo de 50 + 8 + 2 mégapixels. Ce modèle ne brille pas par ses capacités en photo et aura quelques limites en faible luminosité. Toutefois son capteur principal se montre efficace et délivrera des clichés satisfaisants. Il s’agit d’ailleurs d’un Sony IMX766, soit le même qui équipe le Xiaomi 12 et l’Oppo Find X3 Pro.

Des performances haut de gamme sans payer le prix fort

Côté performances, le nouveau processeur de chez Qualcomm est disponible sur le modèle Pro, et non sur le Realme GT 2 classique. Ce dernier est propulsé par l’ancienne génération qui n’est autre que le Snapdragon 888. Cette puce est loin d’être obsolète, et se montre toujours efficace et puissante que ce soit pour une utilisation classique ou poussée. Le modèle GT 2 est donc capable de répondre à tous vos besoins, que ce soit pour du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands, vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide sans ralentissement. D’autant plus qu’il dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces en FHD+, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une agréable fluidité. Tout y est sur ce smartphone, même la compatibilité avec la 5G.

Côté autonomie, le Realme GT 2 embarque une batterie confortable de 5 000 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction de votre utilisation. On apprécie surtout sa charge très rapide jusqu’à 66 W, qui permet de récupérer des pourcentages rapidement. Comptez une bonne demi-heure pour passer de 10 à 100 % d’énergie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT 2 dans sa version Pro.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le Realme GT avec les autres références milieu de gamme sur le marché des smartphones, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.