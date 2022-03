De 20 à 40 Go, voici les meilleurs forfaits mobiles (vraiment) pas chers en ce moment

Sommaire Comparateur Commentaires

Si vous n'avez jamais utilisé la totalité de votre enveloppe de données 4G sur votre forfait, il est sans doute le temps d'en changer pour faire des économies. Nous avons donc sélectionné 3 forfaits à moins de 10 euros qui peuvent potentiellement vous intéresser.

En ce week-end de fin mars, les opérateurs de forfaits mobiles sans encagement ont prévu le coup pour vous aider à faire de belles économies. Nous avons donc sélectionné 3 forfaits se situant dans la moyenne avec entre 20 et 40 Go de données 4G pour les prix les plus bas du marché.

Le forfait Auchan télécom de 30 Go à 2,99 euros par mois

Le forfait mobile en série limitée chez Auchan télécom offre les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a tout de même une limite : 3h maximum par appel, limite de 129 destinataires maximum par mois et 99 vers et depuis l’UE et DOM. En ce qui concerne les données 4G, elles s’élèvent à 30 Go depuis la France métropolitaine. C’est un montant largement suffisant si vous préférez utiliser votre connexion Wi-Fi domestique et publique pour votre Internet mobile ou si tout simplement vous n’en avez pas l’utilité. Pour l’Europe et les DOM, la data attribuée est de 6 Go.

Cette offre sans engagement est disponible jusqu’au 30 mars 2022. Le tarif est seulement de 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 12 euros mensuels par la suite.

Le forfait Sosh de 40 Go à 9,99 euros par mois

Le forfait mobile en série limitée chez Sosh propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine avec les mêmes conditions depuis. Nous avons sélectionné le forfait 40 Go qui propose la prestation la plus intéressante pour son prix. En profitant du réseau d’Orange, cette enveloppe de data est particulièrement intéressante, car il s’agit ,selon l’Arcep, du réseau mobile le plus performant à l’heure actuelle. Pour Internet à l’étranger (en Europe et DOM), l’enveloppe s’élève à 10 Go afin d’avoir assez de données pour vos séjours ou déplacement.

L’offre est disponible jusqu’au 31 mars 2022 et le prix de 9,99 euros par mois ne bouge pas après un an.

Le forfait Coriolis Télécom de 30 Go à 6,99 euros par mois

Si Coriolis Télécom est loin d’être l’opérateur le plus connu du marché, il ne faut pas mettre de côté ses offres de forfaits mobile qui proposent souvent de belles surprises côté rapport Go-Prix. Pour le forfait que nous avons sélectionné, l’enveloppe forfait est fixée à 30 Go, ce qui permet de nombreux usages sans être constamment à la limite. En plus de cette quantité de data non négligeable, le forfait de Coriolis Telecom donne accès lui aussi aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Vous disposez également de 9 Go de data 4G pour ces mêmes destinations.

Jusqu’au 30 mars 2022, vous pouvez bénéficier du forfait de 30 Go chez Coriolis Telecom à 6,99 euros par mois la première année avant de passer à 14,99 euros mensuels au bout d’un an.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

