Cet appareil Dyson qui purifie et rafraîchit votre intérieur perd 100 € de son prix

Le Purifier Cool Autoreact de Dyson joue à la fois le rôle d’un purificateur d’air, mais aussi d’un ventilateur. En cette période printanière et de vague de chaleur, le moment est tout choisi puisque son prix passe de 599 euros à 499 euros.

Plus connu pour ses aspirateurs sans sacs, Dyson dispose d’autres produits tout aussi réussis comme ses ventilateurs sans hélice. Certains d’entre eux sont aussi capables de purifier l’air comme c’est le cas du Purifier Cool Autoreact TP7A. Il va rafraîchir l’air dans votre intérieur, mais aussi limiter la quantité de particules en suspension présentes dans l’air d’une pièce. Et aujourd’hui son prix s’allège grâce à une remise de 16 % sur son prix.

Le Dyson Purifier Cool Autoreact est capable…

De purifier et ventiler l’air sans faire trop de bruit

D’éliminer 99,95 % des particules

D’agir sur une grande surface avec son angle 350°

Le modèle TP7A Purifier Cool Autoreact de Dyson est à 599 euros, mais tombe à 499 euros grâce à une remise de 16 % chez Darty et Boulanger.

Une meilleure qualité d’air à la maison

Dyson est réputé pour son expertise et son innovation, et ce produit en est un très bon exemple. Le constructeur anglais propose un design moderne qui mélange le blanc et le chromé avec un diffuseur allongé verticalement du plus bel effet. Il se fera vite oublier, même lorsqu’il se mettra en route, car Dyson a misé sur un appareil efficace pour purifier l’air, mais surtout silencieux (20 % plus silencieux que le précédent modèle, selon la marque) pour que vous puissiez en profiter en toute tranquillité la nuit, par exemple.

Cet appareil est capable de purifier l’air. Grâce à son système de filtration, le Cool Autoreact est capable d’éliminer 99,95 % des particules aussi petites que les virus. Grâce à la présence de filtres avec une entrée d’air à 350°, le TP7A est capable de capturer les poussières, les particules fines, le pollen, les squames d’animaux responsables des allergies, les bactéries, mais aussi les odeurs désagréables qui parasitent l’air. Son écran vous permettra d’avoir toutes les données nécessaires d’un coup d’œil, comme la qualité de l’air ambiant détectée chez vous, ou encore l’état de fonctionnement du purificateur.

Parfait aussi pour rafraîchir la pièce

Il a également une double fonction, il ventile l’air. Sans pales, il arrive quand même à envoyer un puissant flux d’air froid pour rafraîchir la pièce tout en purifiant l’air. Une télécommande est fournie afin d’activer à distance différents modes. Sinon vous pouvez passe par l’application Dyson Link pour pouvoir le contrôler à distance lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec l’application, vous allez pouvoir surveiller la qualité de l’air ambiant détectée chez vous. Il est également possible de programmer les heures de mise en route et d’extinction.

Quel modèle choisir ?

Afin de comparer le purificateur d’air de Dyson avec les autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide sur les purificateurs d’air : quel est le meilleur modèle à choisir en 2022 ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.