À seulement 99 €, les célèbres AirPods 2 sont l’affaire du jour à saisir

Les AirPods 2 se sont récemment fait remplacer par un nouveau modèle, mais ils restent une valeur sûre sur le marché des écouteurs true wireless. Aujourd’hui, AliExpress les brade à seulement 99 euros au lieu de 149 euros habituellement.

Malgré l’arrivée de la troisième génération, les AirPods 2 arrivent encore à séduire notamment pour leur prix qui est de plus en plus bas, spécialement aujourd’hui. Ils sont toujours aussi convaincants, ne serait-ce que par leur rendu audio et l’intégration poussée avec l’écosystème Apple. Et pour celles et ceux dont le budget est assez restreint, ce modèle est la solution idéale pour accompagner votre iPhone.

Des écouteurs toujours recommandables, car…

Totalement intégrés à l’écosystème Apple

La possibilité d’utiliser Siri

Une bonne expérience audio et une autonomie correcte

Sa compatibilité avec les appareils Android

Les meilleurs écouteurs non-intra

Comme son nom l’indique, il s’agit de la deuxième version des AirPods. Sortis depuis 2019, ces écouteurs sans fil restent encore l’un des produits les plus vendus de la marque à la Pomme. Ce sont des écouteurs qui conviendront à celles et ceux qui n’apprécient pas les intra-auriculaires. Ces true wireless sont agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Leur force repose sur les nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS pour faciliter l’appairage ou encore des features intéressantes qui rendent l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. La bascule entre divers appareils est simplissime, tout comme l’usage au quotidien.

Leur succès continue notamment grâce à leur prix, car aujourd’hui il s’agit des écouteurs sans fil les plus abordables d’Apple. Ils sont la solution parfaite pour profiter de l’écosystème de la Pomme à moindre coût, et il en est plus difficile encore de s’en séparer, surtout quand on a un iPhone. Les AirPods 2 sont même capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri ». Notez qu’ils fonctionnent aussi très bien avec les smartphones Android, mais avec les fonctionnalités citées en moins.

Une référence toujours convaincante aujourd’hui

Les récents AirPods 3 ont apporté leur lot de nouveautés, dont la technologie Spatial Audio, introduite par les AirPods Pro. Pourtant, la deuxième génération continue de proposer une expérience quasi similaire à ses successeurs, avec un bon rendu sonore clair et équilibré. Même sans la réduction de bruit active, l’isolation passive est loin d’être mauvaise. Ils sont compatibles Bluetooth 5.0 et avec les codecs AAC et SBC, suffisants pour Apple Music et Spotify. Au niveau de l’autonomie, vous pouvez compter sur une durée de 5 heures en écoute musicale avant de remettre les écouteurs dans le boîtier. Ce dernier délivre 24 heures d’autonomie contre 30 heures pour les AirPods de troisième génération, mais cela reste confortable pour écouter de la musique toute la journée. Il ne faut que 30 minutes de charge pour que les écouteurs soient rechargés complètement.

