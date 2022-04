L’aspirateur robot Roomba 692 d’iRobot est à moitié prix sur Amazon (-50%)

Les aspirateurs robots sont des produits qui facilitent la vie quotidienne. Et si certains sont affichés des prix élevés, ce n’est pas le cas du iRobot Roomba 692 qui est à seulement 199,99 euros.

Le iRobot Roomba 692 est une référence entrée de gamme qui ne manque pas de fonctionnalités intelligentes pour passer l’aspirateur à l’intérieur de son domicile. Il fait évidemment quelques concessions par rapport aux modèles plus premium, mais son rapport qualité-prix est vraiment très bon avec cette remise de 200 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir de l’iRobot Roomba 692

Un aspirateur robot simple, mais efficace pour nettoyer en profondeur

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace du domicile

Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Habituellement à 399 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 692 est désormais disponible à 199,99 euros sur Amazon, soit 50 % de remise immédiate.

Un aspirateur robot intelligent

L’iRobot Roomba 698 n’est pas un produit haut de gamme de la marque. Les fonctionnalités sont donc un peu plus limitées, mais il profite tout de même du savoir-faire d’iRobot pour un tarif accessible. Avec celui-ci vous êtes assuré d’avoir des sols propres sans bouger le petit doigt. Le nettoyage se fait d’ailleurs de façon intelligente — en trois étapes — grâce aux nombreux capteurs présents sous la coque. Il est capable de se repérer et de naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée. Pour obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. Notez que vous pourrez même le contrôler directement à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa.

L’efficacité d’iRobot à prix bas

Rien ne lui fait peur, avec ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il nettoie votre intérieur en 3 étapes et aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Il est en revanche destiné aux petites surfaces, car le Roomba 692 ne reprendra pas son travail là où il l’avait laissé après s’être entièrement rechargé pendant deux heures. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôler à la voix, ce qui idéal pour gérer rapidement les petits incidents du quotidien.

