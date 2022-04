Sur Amazon, la chute de prix est assez brutale pour le OnePlus 9

Le nouveau smartphone premium de la marque OnePlus sort officiellement demain, c'est donc le bon moment pour dénicher de bonnes affaires sur les modèles haut de gamme de l'an passé. Par exemple, le prix de l'excellent OnePlus 9 passe aujourd'hui de 719 euros à seulement 499 euros sur Amazon.

Le nouveau OnePlus 10 Pro est d’ores et déjà disponible en précommande, pour une disponibilité dès ce mardi 5 avril 2022. Comme d’habitude à la veille de la sortie d’un nouveau smartphone, certains marchands jugent alors bon de baisser drastiquement le prix de l’ancien modèle, comme c’est le cas aujourd’hui avec du OnePlus 9 qui est à -31 % pour cette occasion.

Les points importants du OnePlus 9

L’appareil photo signé Hasselblad

L’écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

La charge filaire ultra rapide de 65 W (et sans fil à 15 W)

Au lieu de 719 euros à sa sortie, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur Amazon, soit 220 euros de remise immédiate. On trouve également le OnePlus 9 Pro à 739 euros au lieu de 999 euros.

Un smartphone premium à prix réduit

Le OnePlus 9 est un téléphone haut de gamme pour la marque chinoise, mais son positionnement tarifaire du moment le fait passer pour un simple smartphone milieu de gamme. Et pourtant, si on le compare avec des concurrents disponibles actuellement sur la même fourchette de prix, on se rend vite compte que le OnePlus 9 est supérieur en tout point, à commencer par son somptueux écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Le capteur d’empreintes digitales sous la dalle est par ailleurs assez réactif.

Côté performances, le OnePlus 9 se dote du surpuissant Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, ce smartphone est capable de répondre à tous les usages, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface OxygenOS maintenant basée sur Android 12. On retrouve ensuite une batterie de 4 500 mAh pour une autonomie dans la moyenne, soit plus d’un jour, mais on apprécie surtout la charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. Une charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

La photo avec Hasselblad

Depuis la sortie du smartphone, OnePlus est en partenariat avec la société Hasselblad, qui est connue pour avoir équipé les astronautes ayant marché sur la Lune en 1969. Ce n’est toujours pas au niveau de la concurrence premium comme Samsung ou Apple, mais les photos sont tout de même de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout et on aurait préféré un capteur téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9.

