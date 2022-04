À moins de 200 euros, le Realme GT Master Edition devient un excellent deal

Si vous recherchez un smartphone performant et pas trop cher, on ne peut que vous recommander le Realme GT Master Edition. Grâce à cette offre, le smartphone est à seulement 198,62 euros au lieu de 349 euros habituellement.

Le constructeur Realme a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien équipés à prix raisonnable. C’est le cas par exemple du GT Master Edition, qui présente des caractéristiques techniques solides en reprenant quelques éléments de son aîné — le Realme GT. Plus accessible, ce modèle fait les bons compromis et s’affiche 150 euros moins cher qu’à sa sortie.

Le Realme GT Master Edition propose…

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances grâce à son SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Une charge rapide Super Dart 65 W

Sorti au prix 349 euros dans sa version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, le Realme GT Master Edition ne coûte plus que 198,62 euros sur Cdiscount. Sachez que le constructeur propose également une ODR allant jusqu’à 50 euros, mais difficile de savoir précisément de combien sera le montant du remboursement vu que le prix du smartphone a bien chuté.

Un smartphone réussi avec les bons compromis

Le Realme GT Master Edition est une version allégée du GT classique, mais n’a pas grand-chose à envier à son aîné légèrement plus cher, car sur le papier l’écran possède les mêmes capacités. Le modèle Master Edition a droit à une belle dalle AMOLED de 6,43 pouces profitant d’un taux de rafraichissement de 120 Hz avec une définition Full HD+. C’est l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image, ainsi qu’une navigation fluide.

Côté design, on apprécie ses allures de smartphones premium, avec ses finitions élégantes et son cuir végan au dos. Une fois retourné, on découvre que le Master Edition dispose d’un triple capteur photo. Il s’agit de la même composition que le GT originel, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le papier, il offre une bonne polyvalence, mais la présence d’un capteur macro est assez anecdotique. Quant aux clichés, la qualité sera satisfaisante, mais aura quelques limites en faible luminosité.

Une fiche technique épatante pour le prix

Pour fonctionner efficacement, le GT Master Edition est animé par le Snapdragon 778G. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est certes pas la plus puissante de Qualcomm, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder au réseau 5G. Elle pourra convenir à la plupart de vos besoins : faire du multitâche, tourner des applications et même des jeux 3D. Tout comme le Realme GT classique, le Master Edition prend également en charge le système de refroidissement à chambre à vapeur, qui va permettre de réduire la température, et de permettre au téléphone de fonctionner avec des performances élevées.

Au niveau de l’autonomie, le constructeur chinois propose une batterie de 4300 mAh. Une autonomie revue à la baisse par rapport au modèle classique, mais le smartphone (heureusement) compatible avec la charge rapide. Eh oui, avec ce téléphone vous êtes assuré d’avoir de la batterie grâce à la présence du Super Dart 65 W,, qui permet d’avoir une charge complète en seulement 33 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme GT Master Edition.

Pour trouver le meilleur rapport qualité-prix

Afin de comparer le Realme GT Master Edition avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

