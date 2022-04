Aujourd’hui, l’iPhone 12 Mini coûte juste quelques euros de plus que le SE 5G

Si jusqu'ici la gamme SE reste la solution la plus abordable pour passer vers iOS, les promotions à répétions sur l'iPhone 12 Mini lui confère également ce statut. Grâce à un code promo, son prix chute à 564 euros contre 809 euros à sa sortie.

L’arrivée de l‘iPhone SE 2022 était largement attendue, avec de nombreuses attentes notamment au niveau du design. Apple a fait pourtant le choix du look old school, et ce n’est pas au goût de tout le monde. Cependant, il est la seule porte d’entrée « abordable » pour profiter de l’expérience iOS. Forte heureusement, le temps fait bien les choses puisque l’iPhone 12 Mini — dont le format ne devrait plus être proposé — voit son prix fortement baisser depuis l’arrivée du nouveau modèle. Aujourd’hui, il devient même plus intéressant que la troisième génération du SE, puisqu’il ne coûte que 35 euros de plus.

L’iPhone 12 mini : toujours recommandable pour …

Son petit format et son écran OLED de qualité

Sa grande puissance grâce à la puce A14 Bionic

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe

Lancé au prix de 809 euros, l’iPhone 12 mini en version 64 Go est souvent remisé au prix de 599 euros, mais aujourd’hui un code promo le fait passer à seulement 564 euros sur le site Cdiscount. Pour l’obtenir à ce prix, il vous suffit d’appliquer le code 25DES299 avant de procéder au paiement. Sachez que ce code est à durée limitée et devrait se terminer ce soir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Mini. Le tableau se met à jour automatiquement.

iPhone 12 Mini VS iPhone SE 2 : qu’est-ce qui les différencie ?

Le nouveau modèle de la gamme SE reprend le même châssis que son prédécesseur, et peine à se démarquer pour son design affichant des grosses bordures à l’avant. L’iPhone 12 Mini est plus dans l’air du temps, certes on retrouve l’encoche au centre qui loge Face ID, sa face avant est bien plus agréable à regarder avec ses bordures fines. Et avec son écran modeste de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Mini offre un format tout aussi confortable une fois en main, et rentrera sans souci dans votre poche. Le 12 Mini marque un point en plus par rapport au SE 3, puisqu’il dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR. Résultat : on a droit à de meilleurs contrastes, et des couleurs plus vives contrairement à l’iPhone SE (2022) qui se cantonne à du LCD.

Toujours aussi convaincant

Face au nouveau SE, l’iPhone 12 Mini est légèrement moins puissant. Le nouveau milieu de gamme d’Apple s’équipe de la puce A15 Bionic, soit la même disponible sur les derniers fleurons de la marque. Pourtant, l’iPhone 12 Mini se défend encore très bien. Avec sa puce A14 Bionic, il se montre toujours aussi convaincant et performant au quotidien. L’expérience utilisateur sera fluide : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Puis, une avec iOS 15, vous profiterez des dernières nouveautés logicielles de la marque, avec une interface toujours agréable et simple à utiliser. Notez que le 12 Mini a également de la compatibilité avec le réseau 5G.

Avec son petit gabarit, il faut bien évidemment s’attendre à une autonomie modeste. La version Mini est capable de tenir une journée tout comme le SE 3, si et seulement si votre utilisation quotidienne est modérée. Heureusement le modèle Mini supporte la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe et permet de récupérer facilement quelques pourcentages de batterie.

Enfin côté photo, le SE 3 aura du mal à faire mieux avec seulement un capteur photo. L’iPhone 12 Mini se montre plus polyvalent, avec une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle. Il offre de beaux clichés, même la nuit tombée. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Les meilleurs smartphones du moment

Afin de comparer l’iPhone 12 mini avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2022.

