Le prix du Xiaomi 11 Lite 5G NE est au plus bas sur le site officiel de la marque

Si vous avez un budget restreint ou n’avez pas l'envie d’investir dans des smartphones premium, l’achat du Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE est une bonne alternative. Il se négocie en ce moment à seulement 209,90 euros au lieu de 369,90 euros à son lancement.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE possède tout ce que l’on attend d’un smartphone, avec certaines fonctionnalités héritées de l’excellent Mi 11 Lite 5G qui avait obtenu la note de 8/10 lors de notre test. Cette version fait peu de compromis, et devient plus encore intéressante grâce à cette remise de 160 euros sur son prix initial.

Les caractéristiques du Xiaomi 11 Lite 5G NE

Un écran AMOLED à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM

Un triple capteur photo polyvalent

Une charge rapide efficace

Au lieu de 369 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE dans sa version 128+6 Go de RAM est actuellement affiché en promotion à 269,90 euros sur le site officiel de la marque, mais une ODR valable jusqu’au 25 mai 2022 permet d’économiser 50 euros supplémentaires. Ainsi, le smartphone est disponible à seulement 209,90 euros.

Le faux jumeau de la version classique

La série 11 de Xiaomi connait un bon nombre d’itérations dont le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ce smartphone reprend quasiment à l’identique la fiche technique du Mi 11 Lite 5G sorti plutôt. Ils partagent tous deux un design soigné avec un écran AMOLED de 6,55 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité. Il y a quelques changements minimes sur ce modèle NE : on passe d’un verre Gorilla Glass 5 au lieu de 6, et de 159 à 158 grammes pour devenir le smartphone compatible 5G le plus fin et léger du catalogue de la marque chinoise.

Les similitudes entre les deux modèles continuent niveau photo. On retrouve le même module à 3 capteurs : capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. La caméra selfie se maintient aussi à 20 mégapixels. Il offrira donc une belle polyvalence, et permettra de capturer de beaux clichés lorsque les conditions d’éclairage sont réunies. Dernier point commun, la batterie reste identique, de même pour la charge rapide. Il tiendra donc une journée selon votre utilisation et pourra récupérer environ 50 % en une vingtaine de minutes.

Un SoC certes différent, mais tout aussi efficace

C’est sous le capot, que le 11 Lite 5G NE se différencie de son aîné en proposant la puce Snapdragon 778G couplé à 6 Go de mémoire vive. Légèrement moins puissante, cette configuration se montre suffisamment puissante pour assurer la majorité des tâches du quotidien, hormis du côté des jeux plus gourmands, où quelques ralentissements devraient intervenir.

Finalement, la différence la plus visible à l’oeil nu du Xiaomi 11 Lite 5G NE c’est qu’il apporte une touche plus colorée : noir, bleu, rose et blanc pailleté. À titre de comparaison, le Mi 11 Lite 5G existe en jaune et en vert — en plus de la même version noire.

