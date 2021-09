Xiaomi 11 Lite 5G NE annoncé pour varier les plaisirs sans trop se mouiller

Voici le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il ressemble beaucoup au Mi 11 Lite 5G tout en apportant de petites différences sans se mettre en danger.

En plus des 11T et 11T Pro, Xiaomi a aussi dévoilé un autre smartphone, plus orienté milieu de gamme : le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Voilà un nom assez long pour des différences plutôt rapides à résumer par rapport au Mi 11 Lite 5G sorti plus tôt.

En effet, les fiches techniques des deux appareils se ressemblent énormément. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE se targue toutefois d’être le smartphone compatible 5G le plus fin et léger du catalogue de la marque chinoise. Pour l’épaisseur, rien ne bouge par rapport au Mi 11 Lite 5G : 6,81 mm. Tandis que le poids baisse bel et bien… d’un gramme : 158 grammes au lieu de 159 grammes.

De nouveaux coloris et une puce différente

L’écran AMOLED Full HD+ et 90 Hz garde sa diagonale de 6,55 pouces, mais se protège d’un verre Gorilla Glass 5 au lieu de 6. À l’intérieur du Xiaomi 11 Lite 5G NE, une différence notable est à signaler : le Snapdragon 778G vient prendre la place du SD780. À cela s’ajoute une mémoire vive variant de 6 à 8 Go en fonction de la version choisie et d’un espace de stockage allant de 128 à 256 Go.

Finalement, la différence la plus visible du Xiaomi 11 Lite 5G NE réside dans les coloris qu’il propose : noir, bleu, rose et blanc. À titre de comparaison, le Mi 11 Lite 5G existe en jaune et en vert — en plus de la même version noire.

Proposer du neuf sans se fouler

On retiendra aussi que la configuration photo reste identique d’un smartphone à l’autre : capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. La caméra selfie se maintient aussi à 20 mégapixels.

La batterie de 4250 mAh, la charge rapide de 33 W (fournie dans la boîte), le NFC et les deux haut-parleurs sont toujours de la partie. Les lettres NE signifient sans doute « New Edition ». On ne pouvait donc évidemment pas s’attendre à des changements majeurs. Ce nouveau smartphone sert donc à proposer plus de choix au consommateur sans non plus tenter de sortir des sentiers battus.

Un prix en euros pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE

Un prix indicatif de 369 euros a été communiqué par la marque pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE. On ne sait pas encore s’il sera disponible en France et si le tarif évoqué restera strictement le même pour l’Hexagone. À titre de comparaison, le Mi 11 Lite 5G (8/128 Go) est sorti en France à 399,90 euros.

price id= »1060369″ name= » Xiaomi 11 Lite 5G NE »]