Le rapport qualité-prix du Xiaomi 11 Lite 5G NE est meilleur avec 43 % de réduction

Si votre budget est limité, ou que vous ne souhaitez tout simplement pas investir dans un smartphone haut de gamme, le Xiaomi 11 Lite 5G NE se trouve être une bonne solution. Son prix passe d’ailleurs de 369 euros à 209 euros grâce à cette offre.

Avec un budget limité, il existe des smartphones assurant de bonnes performances à prix correct. Et, pour cela, Xiaomi est le constructeur tout désigné pour trouver son bonheur, car il décline ses appareils en plusieurs versions afin de convenir à toutes les bourses. Le 11 Lite 5G NE en fait partie, et propose des composants de très bon niveau, mais pour un prix très réduit. Aujourd’hui, il coûte même 160 euros de moins qu’à son lancement.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE propose…

Un écran AMOLED à 90 Hz

Un SoC efficace au quotidien : Snapdragon 778G

Un module photo polyvalent

Si au départ le modèle 6 + 128 Go du Xiaomi 11 Lite 5G NE était au prix de 369,99 euros, aujourd’hui, il est possible de se le procurer à 259 euros sur les sites de SFR et RED. Mais, grâce à une ODR valable jusqu’au 31 mars 2023, il revient à seulement 209 euros.

Une version lite sans trop de concessions

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est un smartphone qui, malgré sa diagonale de 6,55 pouces une prise en main agréable, notamment grâce à ses petites dimensions et un poids de seulement 158 g. En face avant, on retrouve une dalle AMOLED avec une définition FHD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité.

Le Mi 11 Lite 5G NE se compose de trois capteurs photo : un capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. Loin d’être le meilleur photophone, avec les bonnes conditions d’éclairage et de luminosité, il est offre de jolies photographies.

Satisfaisant au quotidien

Côté performances, il est animé un Snapdragon 778G couplé ici à 6 Go de RAM, une puce qui a déjà fait ses preuves avec le Samsung Galaxy A52s. Avec une telle configuration, le smartphone de Xiaomi se montre suffisamment puissant pour assurer la majorité des tâches du quotidien, hormis du côté des jeux plus gourmands, où quelques ralentissements devraient intervenir. En plus, cette puce permet d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G.

Pour finir, le téléphone dispose d’une batterie de 4 250 mAh et pourra tenir une bonne journée avant de tomber en rade de batterie, selon votre utilisation. Vous pourrez compter également sur la charge rapide jusqu’à 33 W, pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Certes, Xiaomi propose une charge rapide plus élevée sur d’autres modèles, mais pour ce prix c’est appréciable. Elle permet de récupérer tout de même environ 50 % en à peu près vingt minutes.

