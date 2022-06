À -46 %, le Xiaomi 11 Lite 5G NE n’a jamais été aussi intéressant que pour les soldes

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est une très bonne alternative pour qui souhaite avoir un appareil efficace et performant sans payer le prix fort. Pendant les soldes, il est d'ailleurs en promotion à 199,94 euros contre 369,90 euros à sa sortie.

Bien que des modèles haut de gamme attirent de plus en plus de personnes, on ne peut pas toujours mettre plus de 500 euros dans un smartphone. Et pour cela, Xiaomi est le constructeur tout désigné pour trouver son bonheur, car il décline ses appareils en plusieurs versions afin de convenir à toutes les bourses. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE offre une fiche technique complète pour un prix bien moins élevé qu’un flagship, surtout pendant les soldes d’été puisqu’il bénéficie d’une réduction de près de 170 euros.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE, c’est quoi ?

Un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Un SoC solide : Snapdragon 778G

Un triple capteur polyvalent

Sortie au prix de 369,90 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE (8 + 128 Go) passe aujourd’hui à 199,94 euros en utilisant le code SDSFR29 et en utilisant le coupon vendeur d’une valeur de 3 euros sur le site Aliexpress.

Un smartphone attrayant

Parmi les nombreux smartphones de Xiaomi, on retrouve le 11 Lite 5G NE. Un smartphone qui copie quasiment à l’identique la fiche technique du Mi 11 Lite 5G. Le modèle NE est fin, léger, soigné et bien conçu. Malgré sa diagonale de 6,55, il offre une bonne prise en main et un bon confort avec seulement 158 grammes. Il dispose d’une dalle AMOLED avec une définition FHD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour assurer une bonne fluidité.

Le module photo est similaire à celui du Mi 11 Lite 5G, avec : un capteur principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur pour la macro de 5 mégapixels. Loin d’être le meilleur photophone, avec les bonnes conditions d’éclairage et de luminosité il est possible de capturer de jolies photographies.

Mais aussi convaincant

Pour cette version NE « New Edition », Xiaomi intègre un Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive. Une configuration légèrement moins puissante que celle du Mi 11 Lite 5G, mais qui se montre très efficace dans l’immense majorité des tâches du quotidien. En revanche, du côté des jeux plus gourmands quelques ralentissements devraient intervenir, mais vous pourrez en faire tourner quelques-uns. En plus, cette puce permet d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G.

Côté autonomie, avec à une batterie 4 250 mAh, le 11 Lite 5G NE est capable de tenir toute une journée. Vous pourrez compter également sur la charge rapide jusqu’à 33 W, pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Certes, Xiaomi propose une charge rapide plus élevée sur d’autres modèles, mais pour ce prix c’est appréciable. Elle permet de récupérer tout de même environ 50 % en à peu près vingt minutes.

