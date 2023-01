Google Pixel 7, Galaxy S22 ou Xiaomi 12T : RED casse les prix des meilleurs smartphones de 2022

En ce début d’année, RED met les petits plats dans les grands avec de très belles offres sur les meilleurs smartphones de 2022. Google Pixel 7, Xiaomi 12T… tous ces smartphones sont proposés avec des réductions allant de 40 à 120 euros, le tout avec ou sans forfait.

Quel meilleur prétexte que la nouvelle année pour enfin remplacer votre ancien mobile. D’autant plus qu’en ce moment et jusqu’au 6 février 2023, RED propose les smartphones les plus emblématiques de 2022 avec de jolies promotions. On retrouve par exemple un Google Pixel 7 à 559 euros avec forfait sans engagement ou encore un Galaxy S22 et son forfait à 579 euros. Que demander de plus ?

Le Google Pixel 7 en promotion à partir de 559 euros

Lancé en octobre dernier, le Google Pixel 7 a fait du bruit. Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid, le dernier smartphone de Google dispose d’une fiche technique à faire pâlir les smartphones les plus onéreux du marché.

Il propose en effet une très bonne prise en main grâce à un format compact grâce à son écran OLED de 6,3 pouces. Comme sur l’ensemble de la gamme Pixel, Le Google Pixel 7 est livré avec la dernière version d’Android, via l’interface Pixel Experience, et le constructeur promet des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2027.

L’autre grand atout du smartphone de Google réside enfin dans son double module photo de 50 + 12 mégapixels épaulé par une puce Google Tensor G2 qui promet une qualité photo exceptionnelle.

Jusqu’au 6 février prochain, le prix du Google Pixel 7 chute à 559 euros avec un forfait 100 Go 5G

Le Google Pixel 6a : petit mais costaud

Modèle précédant les Pixel 7, le Google Pixel 6a reste un excellent produit à l’heure de la nouvelle gamme. Noté 8/10 par la rédaction, ce smartphone a plus d’un tour dans son sac et sera le mobile parfait de ceux qui sont lassés des grands smartphones.

Lui aussi excellent en photo, il dispose d’un double capteur 12,2 + 12 mégapixels, épaulé par un Google Tensor de première génération qui lui permet, tout comme un Google Pixel 7 et son Tensor G2, de proposer des clichés d’une qualité dont seul Google a le secret.

Si le Google Pixel 6a vient avec Android 12 préinstallé, une simple mise à jour au premier lancement du téléphone suffit toutefois à le faire passer sous la dernière version d’Android. Google assure par ailleurs des mises à jour de sécurité jusqu’en juillet 2027. Ces quelques différences, bien qu’elles sauteront aux yeux des plus technophiles, devraient passer inaperçues pour des utilisateurs voulant un excellent smartphone à un bon rapport qualité/prix.

En ce moment, le Google Pixel 6a voit son prix baisser à 309 euros avec un forfait 100 Go 5G chez RED.

Le Galaxy S22 disponible à partir de 579 euros

Lancé en mars 2022, Le Samsung Galaxy S22 offre à la fois un style élégant, compact (6,1 pouces au compteur), mais aussi et surtout une interface hyper intuitive en la personne de l’interface OneUI 4. Basée sur Android 12, elle propose pléthore d’options qui en font l’une des meilleures actuellement disponibles pour Android.

Son appareil photo en convaincra plus d’un avec un triple module de 50 + 10 + 12 mégapixels. Le premier est dédié au grand-angle, le second à l’ultra grand-angle et le dernier offre un téléobjectif ×3.

Sa configuration, enfin, est soignée. Aux commandes, un Soc Exynos 2200 offrant de belles performances, couplé à 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de mémoire de stockage. De quoi profiter d’une navigation rapide et sans accrocs.

Avec un forfait RED 100 Go, le Samsung Galaxy S22 est disponible à 579 euros au lieu de ses 699 euros habituels.

Le Xiaomi 12T passe aussi à 579 euros

Comme toujours, Xiaomi utilise une recette qui marche : des caractéristiques premium dans un smartphone vendu à un prix très raisonnable. Habituellement proposé à 649 euros, avec le forfait 100 Go 5G de RED, il passe à 579 euros.

Pour ce prix, vous disposerez d’un smartphone équipé de très belles technologies comme HyperCharge 120W qui permet une charge complète en moins de 30 minutes. Le module photo a également été soigné avec un capteur principal de 108 mégapixels, avec une optique grand-angle qui propose une bonne qualité de détails et gère brillamment les situations de faible luminosité.

Côté design, le Xiaomi 12T profite d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout est enfin supporté par une puce Dimensity 8100-Ultra pensée pour les smartphones plus haut de gamme.

En ce moment et jusqu’au 6 février, le Xiaomi 12T est à 579 euros avec un forfait 100 Go 5G RED.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE passe sous la barre des 170 euros

Habituellement proposé à 369 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE (pour « New Edition ») est en ce moment à un prix extrêmement attractif. Noté 8/10 par la rédaction, il profite d’une fiche technique très complète pour sa gamme de prix.

Parmi ses gros points forts, on notera la présence d’un grand écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À cela s’ajoute un appareil photo polyvalent comprenant un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 5 mégapixels.

Il profite également d’une belle configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Le tout est épaulé par une puce Snapdragon 778G, et fait rare, sa batterie de 4 250 mAh assure la charge rapide 33 W.

En ce moment, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est à un prix très réduit de 169 euros avec un forfait 100 Go chez RED.

Vous prendrez bien un forfait 100 Go avec votre smartphone ?

Généreux en data, le forfait 100 Go de RED est qui plus est très complet. Pour un tarif de 15,99 euros par mois, il vous permettra, en plus de vous procurer un bon smartphone, de bénéficier d’une enveloppe data importante :

100 Go d’internet par mois valable en France métropolitaine ;

appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ;

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine ;

appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois ;

19 Go/mois d’internet utilisables depuis l’Union européenne / DOM (30 Go pour 23,99 euros par mois).

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.