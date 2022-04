Pourquoi prendre le nouveau modèle quand le OnePlus 9 Pro se négocie bien moins cher ?

Si le nouveau fleuron de OnePlus est à présent disponible en vente, c'est avec l'ancien modèle que vous ferez une bonne affaire aujourd'hui. Le prix de sa version 128 Go chute à 699 euros contre 919 euros à son lancement.

Le nouveau fleuron de la marque OnePlus est maintenant disponible depuis quelques jours, laissant ainsi au second plan l’ancien modèle. Néanmoins, le 9 Pro reste un excellent smartphone premium que l’on recommande encore aujourd’hui. Noté 9/10 par nos soins, ce dernier se pare d’une fiche technique musclée capable d’assurer de nombreuses années. Il a un sérieux avantage : contrairement au OnePlus 10 Pro, pas besoin de débourser 1 000 euros pour l’acquérir, car il profite de 25 % de remise sur son prix.

Le OnePlus 9 Pro en quelques mots

Un bel écran AMOLED QHD+ à 120 Hz

Une puce puissante de chez Qualcomm

Sans oublier, la charge filaire 65 W et sans fil 50 W

Lancé à 919 euros, le OnePlus 9 Pro dans sa version 8 + 128 Go passe à 699 euros sur Amazon, soit 220 euros d’économie sur la facture. La version 256 Go bénéficie quant à elle de 200 euros de réduction.

Si votre budget est plus limité, sachez que le modèle classique coûte moins de 500 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 9 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone toujours excellent

Face à son successeur, le OnePlus 9 Pro n’a pas à rougir. Esthétiquement, il est très réussi, avec des bordures d’écran fines et arrondies pour une prise main agréable. AMOLED avec une définition QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels, son écran est excellent, parfaitement défini, très fluide, contrasté et lumineux. La dalle est parfaite pour regarder du contenu et s’accompagne en plus, d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. Le tout protégé par du Gorilla Glass.

Du côté des performances, le 9 Pro se défend encore très bien, car il embarque le surpuissant Snapdragon 888 de chez Qualcomm couplée à 8 Go de RAM. Loin d’être obsolète, cette configuration se montre toujours aussi convaincante et performante au quotidien. Vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide, que ce soit pour du multitâche, lire des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable avec l’interface Oxygen OS basé maintenant sur Android 12.

Un bon photophone, et une charge rapide très efficace

Autrefois son talon d’Achille, le OnePlus 9 Pro assure au niveau de ses photos. Cela est dû à son partenariat avec Hasseblad. Grâce à cela, la firme chinoise améliore sa partie photo, qui avait tendance à faire tache par rapport à la concurrence. Le 9 Pro dispose d’un quadruple capteur photo : 48 + 50 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels. Et cette composition fait du bon travail, le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés. Mention spéciale pour la mise au point très convaincante, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour atteindre le niveau des meilleurs de sa catégorie.

Enfin, OnePlus propose une batterie de 4 500 mAh dans son 9 Pro, laquelle permet de faire fonctionner le smartphone une journée selon votre utilisation. Son atout, c’est surtout sa charge rapide extrêmement efficace. La puissance de 65 W lui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes, ce qui semble suffisant pour tenir la journée d’après la marque. Même sa charge sans fil est extrêmement rapide et se veut même plus véloce que la plupart des charges filaires de ses concurrents. Comptez 45 minutes pour se recharger complètement sans fil.

Pour en savoir davantage sur le OnePlus 9 Pro, n’hésitez pas à lire notre test complet.

