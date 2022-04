Huawei baisse déjà le prix de son PC portable hybride sous Windows 11S

Tablette tactile ou PC portable ? Avec le Huawei MateBook E (2022) plus besoin de choisir. En plus de profiter d’un écran OLED, la tablette hybride livrée avec quelques accessoires profite actuellement de 18% de réduction et tombe à 669,99 euros.

Si l’entreprise taïwanaise a été fragilisée avec l’embargo américain, cette dernière trouve d’autres moyens de se développer et change d’angle d’attaque. Lors du MWC 2022, nous avons pu constater que Huawei déploie de nouveaux produits très intéressants. Prenons par exemple le MateBook E, il se présente sous la forme d’un PC portable qui se transforme en tablette. Ce nouvel appareil tourne sous Windows 11S avec un écran OLED réussi. Si nous ne l’avons pas encore testé, nous avons pu le prendre en main, et il faut dire qu’il a de quoi plaire, surtout avec 140 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Huawei MateBook E

Un format convertible et compact

Un écran OLED en définition 2K

Un processeur Intel 11e génération efficace

Au lieu d’un prix barré à 809,98 euros, Huawei baisse le prix du MateBook E (2022) à 699,99 euros. Toutefois, en utilisant le code AHWMBEI3, ce PC portable hybride tombe à 669,99 euros sur le site officiel.

Une PC portable hybride équipé d’un écran OLED…

À la manière des Surface de Microsoft, Huawei présente un tout nouveau produit qui semble être à PC portable, mais dont le clavier est détachable. À la fois un ordinateur portable et une tablette, le MateBook E (2022) offre un format compact avec un système de charnière donnant plus de polyvalence. C’est idéal pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’il sera facile à transporter avec son poids de seulement 709 grammes et 8 mm d’épaisseur.

Pour l’écran, Huawei propose une dalle OLED 10 bits qui mesure 12,6 pouces de diagonale avec une définition 2K (2560 x 1600 pixels). D’après le constructeur, son pic de luminosité maximale est de 600 nits, un chiffre au-dessus de la moyenne des ordinateurs portables. Étant tactile, vous allez pouvoir l’utiliser telle une tablette avec notamment le stylet de la marque. Lors de notre prise en main, l’expérience était plaisante. À propos du stylet, ce dernier peut se charger magnétiquement sur le PC portable, et à 4096 niveaux de pression ainsi qu’une latence de seulement 2 m.

Qui ne manque pas de puissance

Au niveau des performances, on a droit à un processeur Intel Core de 11e génération — ici i3. Il aurait été préférable de miser sur l’un des nouveaux Intel Core de 12e génération, mais le MateBook E reste efficace pour assurer les tâches du quotidien. Avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, l’ordinateur portable a du répondant pour accomplir les tâches de bureautique simples sans ralentissement. Il fonctionne sous Windows 11S et côté connectivité, elle n’est pas mauvaise du tout, avec du Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

Concernant l’autonomie, l’ordinateur portable devrait tenir une journée selon Huawei. Mais ce qui est surtout appréciable, c’est la compatibilité avec la charge rapide. En 30 minutes vous allez pouvoir récupérer plus de la moitié de la batterie. Un très bon point face à la concurrence. Enfin, il n’y a qu’un seul et unique USB-C qui supporte le Thunderbolt 4, un port casque 3,5 mm… c’est léger du côté des connectiques.

