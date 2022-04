Garmin Venu : cette montre connectée adorée des sportifs est à -38 %

Réputées comme étant fiables et complètes, les montres connectées de Garmin sont idéales pour les adeptes du sport. Généralement coûteuse, la Garmin Venu passe aujourd’hui de 349,49 euros à seulement 215,02 euros grâce à un code promo sur Cdiscount.

On retient davantage les montres connectées d’Apple ou bien de Samsung, pourtant il existe d’autres constructeurs tout aussi qualifiés pour délivrer un bon produit. C’est le cas de Garmin, marque connue pour ses wearables, qui a déjà fait ses preuves avec ses produits dont les fonctionnalités sont de plus en plus nombreuses afin d’apporter une montre connectée complète. Le modèle Venu figure d’ailleurs parmi les produits phares de la firme américaine, qui mise sur un look sportif et élégant ainsi que son suivi d’activité poussé. Que vous soyez sportif ou amateur, cette montre a de nombreux atouts, d’autant plus qu’elle devient moins chère avec plus de 130 euros de remise sur son prix initial.

L’essentiel à retenir de la Garmin Venu

Un design à la fois robuste et sophistiqué

Un écran AMOLED de 1,2 pouce

Un suivi efficace et complet côté santé et activités sportives

Habituellement à 349,49 euros, la montre connectée Garmin Venu est actuellement en promotion à 229,99 euros sur le site Cdiscount, mais en utilisant le code promo LIBERTE5, elle tombe à 215,02 euros seulement.

Retrouvez la Garmin Venu à 215,02 € sur Cdiscount LIBERTE5

Une montre au look sportif avec une touche d’élégance

On retrouve de nombreuses montres connectées au format rond sur le marché, et le modèle Venu de Garmin vient s’ajouter à la liste. Elle ressemble donc à n’importe quelle montre, avec toutefois un aspect orienté sport. Mais contrairement à la concurrence, le constructeur américain mise sur un look moins imposant que l’on connait des wearables de cette catégorie. Pour une montre connectée sportive, son esthétique est très agréable notamment grâce à la présence d’une couronne en métal cranté tout autour de l’écran.

Elle s’équipe d’ailleurs d’un écran AMOLED de 1,2 pouce en définition 390 × 390 pixels dont la qualité d’affichage est nette et lisible en plein jour. Pensée pour les sportifs, la marque n’oublie pas de concevoir une montre robuste dont l’écran est protégé par du Gorilla Glass 3. On peut notamment citer sa résistance à l’eau (jusqu’à 50 mètres). Vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation sans avoir peur de l’abimer.

Un suivi d’activité fiable et très complet

Conçue pour les accros au sport, cette montre connectée est bourrée de fonctionnalités pour le sport. La Garmin Venu supporte plus de 20 sports, ce qui lui permet de s’adapter à tous vos besoins. À l’arrière, on retrouvera le capteur de fréquence cardiaque qui est précis, tout comme son GPS d’ailleurs. Pour vous aider dans votre pratique, des exercices animés en plein effort sont affichés à l’écran. Il est même possible d’accéder gratuitement à des programmes d’entraînement adaptés à vos capacités, avec des conseils de coaches grâce à Garmin Coach.

On apprécie surtout ses capacités d’analyses particulièrement poussées. Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration. Un suivi précis permit par les nombreux capteurs tels que le cardiomètre ou l’oxymètre de pouls. La Garmin Venu possède enfin une autonomie de 5 jours en mode connectée, et 6 jours avec la fonction GPS activée selon le constructeur. Elle est donc assez endurante pour tenir quelques jours, même avec une utilisation intensive. À noter, il est possible de payer sans contact à l’aide de Garmin Pay et même d’écouter de la musique depuis sa montre.

Retrouvez la Garmin Venu à 215,02 € sur Cdiscount LIBERTE5

Quelle smartwatch choisir ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.