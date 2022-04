Une offre exceptionnelle chez PureVPN permet de s’abonner pour 1,29€/mois seulement

PureVPN n'est pas le service le plus populaire, mais il a tout de même des arguments à faire valoir, notamment son prix puisqu'il est possible d'obtenir un abonnement de 5 ans pour seulement 1,29 euro par mois.

S’il n’est pas le service de VPN le plus connu ni le plus performant du marché, PureVPN propose un excellent rapport qualité-prix qu’il est difficile de remettre en question. C’est d’autant plus le cas avec cette nouvelle offre exceptionnelle qui le place sans aucun doute comme étant le VPN payant le plus abordable du moment.

Qu’elles sont les caractéristiques de PureVPN ?

Un VPN très simple d’accès

De bons débits avec le protocole Wireguard

Jusqu’à 10 appareils connectés en même temps

Plus de 6500 serveurs dans plus de 70 pays

En ce moment chez PureVPN, l’offre spéciale « Secrète » permet d’obtenir un abonnement de 5 ans à seulement 1,29 euro par mois, soit un total de 77,95 euros.

Si vous n’êtes pas satisfait du service, PureVPN propose un remboursement total sous 31 jours.

Un VPN pas cher et étonnamment simple d’utilisation

Comme tout bon service de VPN, PureVPN propose l’accès à un réseau virtuel privé et exclusif. Ce dernier, en plus de cacher votre adresse IP et sécuriser votre connexion, vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier. PureVPN mise d’abord sur le nombre élevé de serveurs proposés. Plus de 6 500 serveurs dans le monde entier qui permettent ainsi de changer virtuellement sa localisation.

C’est aussi l’assurance de protéger sa vie privée : non seulement aucun mouchard ne peut connaître exactement votre localisation, mais en plus les données transitant entre le serveur et votre appareil sont chiffrées. Une garantie que l’on ne trouve que sur les offres payantes de VPN.

Pratique et sûr pour sécuriser tous ses appareils

Un compte PureVPN vous permet de protéger jusqu’à 10 appareils en même temps avec une compatibilité sur une vingtaine de plateformes différentes. Cela peut être l’ordinateur familial, votre téléphone, ceux de vos proches ou même la TV connectée du salon. Tout cela est rendu possible grâce à la grande flexibilité de PureVPN.

PureVPN dispose également d’une politique stricte en ce qui concerne la non-conservation des informations des utilisateurs. Les applications proposent également un mode kill switch, qui permet de couper automatiquement la connexion à Internet si jamais le contact avec le serveur VPN est perdu.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet de PureVPN.

