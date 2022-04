Grâce à ce code promo, le vidéoprojecteur Full HD de Xiaomi est à un prix canon

Compact, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 est capable d’offrir une image de 60 à 120 pouces en qualité Full HD. Et aujourd’hui, Cdiscount permet d’abaisser son prix à 444 euros contre 599 euros habituellement, grâce à un code promo.

Pour profiter de ses contenus vidéos préférés sur une grande diagonale, il faut parfois y mettre le prix fort. Mais c’est sans compter sur les vidéoprojecteurs qui peuvent aller jusqu’à 120 pouces. Un format qui permet de reproduire une ambiance cinéma, tout en restant chez soi. Le Mi Smart Projecteur 2 de Xiaomi en est capable, avec une qualité d’image tout à fait satisfaisante et le tout pour moins de 445 euros, grâce à une remise de 155 euros sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur au format compact

Affichant une définition Full HD, jusqu’à 120 pouces

Un son immersif grâce au support Dolby Audio

L’OS Android TV présent

Initialement à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 est en ce moment à 469 euros sur Cdiscount, mais en utilisant le code promo 25DES299 il passe à 444 euros seulement. Sachez que ce code est valable uniquement aujourd’hui.

Un petit format, mais une fiche technique complète

Dernier né des vidéoprojecteurs Xiaomi, le Mi Smart Projector 2 est le moins cher parmi ses compères. Avec un nom assez similaire au modèle Pro, ce projecteur est pourtant bien différent de son aîné et la différence est de taille. C’est le cas de le dire puisque le Projector 2 est plus petit (115 × 150 × 150 mm contre 215 x 201 x 143 mm) et léger (1,3 kg contre 3,7 kg). Avec son format, il peut donc tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque, et cela sans difficulté ou même l’emmener chez un proche. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste et soigné pour rester dans l’idée de la discrétion.

Une fois allumé, le projecteur de Xiaomi est capable de restituer une image en Full HD (1920 x 1080) et dispose d’une ampoule LED de 500 lumens. C’est une grosse différence avec le Mi Smart Projector 2 Pro qui monte à 1 300 lumens. Cette luminosité reste très correcte pour un vidéoprojecteur, mais ne permet cependant pas de profiter du HDR10. La qualité d’image sera satisfaisante dans un cadre sombre. Même avec sa petite taille, il est capable de projeter un grand écran dans une petite pièce : une image de 60 pouces jusqu’à 120 pouces. Xiaomi intègre même un autofocus et la correction logicielle du trapèze horizontal et vertical pour compenser la déformation et obtenir des images nettes. Côté son, on a droit à deux haut-parleurs de 5W qui délivrent un audio bien présent notamment grâce à la prise en charge des codecs Dolby Audio, pour effet surround. D’ailleurs, ce projecteur peut également être une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, grâce à la connectivité Bluetooth, ou via le port jack 3,5 mm.

Android TV : l’OS par excellence sur TV

Enfin, le constructeur chinois nous fait le plaisir de proposer l’un des meilleurs OS TV, si ce n’est le meilleur : Android TV (sous la version 9.0). Avec ce système d’exploitation, c’est la garantie de profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive. On retrouve toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec, allant du Chromecast à Google Assistant. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve un port HDMI et un port USB 2.0, une sortie audio jack, du WiFi 5 ainsi que du Bluetooth 5.0. À noter, le stockage interne s’élève à 16 Go.

Les meilleurs vidéoprojecteurs du moment

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi Mi Smart Projector 2 avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2022.

