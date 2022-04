Canal+ & Disney+ : l’abonnement est à 12,49 €/mois pour les moins de 26 ans

En ce moment, Canal+ multiplie les offres alléchantes sur son catalogue d'abonnement et a cette fois-ci décidé d'attirer les plus jeunes avec une nouvelle série limitée spéciale incluant Disney+ pour seulement 12,49 euros par mois, le tout sans engagement.

Si certaines plateformes de VOD ont tendance ces derniers temps à augmenter leurs tarifs, ce n’est visiblement pas le cas de toutes. Canal+ par exemple multiplie depuis quelques semaines les opérations séduction et à cette fois-ci décidé de s’adresser aux moins de 26 ans avec une nouvelle offre sans engagement qui leur est dédiée et à prix très avantageux.

Que propose cette série limitée Canal+ ?

Les chaînes thématiques Canal+ et la VOD en plus de la TNT en direct et à la demande

Un abonnement à Disney + inclus

Accessible pour 2 utilisateurs en même temps sur tous les supports TV et mobile

Le pack regroupant Canal+ et Disney+ pour les moins de 26 ans est proposé à 12,49 euros par mois et sans engagement.

Pour les + de 26 ans, ce même pack est au prix de 20,99 euros par mois pendant un an (puis 24,99 euros mensuels) avec cette fois-ci un engagement de 24 mois. Les lecteurs et lectrices de Frandroid dans cette tranche d’âge sont aussi privilégiés puisqu’en cliquant sur ce lien ci-dessous, vous aurez droit à 50 euros offerts sur cet abonnement, soit un peu plus de deux mois gratuits.

L’univers Canal+ et Disney+ dans un même abonnement pas cher

Le catalogue de canal + comprend les cases thématiques comme Canal + grand écran, Séries, Docs, Kids et la chaîne Canal + en décalé. Tout ceci en complément des chaînes TNT accessibles en HD. Ce catalogue comprend également un abonnement à Disney + que vous pouvez visionner depuis votre TV ou via un compte que vous aurez préalablement créé et que vous pouvez faire partager aux membres de la famille ou à votre cercle d’amis.

Dans tous les cas, les amateurs de cinéma et de séries seront aux anges avec une offre de contenu florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse découverte et sport (non inclus dans ce pack). Si vous en souhaitez plus, vous avez même accès pendant 2 mois à l’option TV+ donnant accès à des centaines d’autres chaînes thématiques que le bouquet de base (10 euros en plus par mois seront demandés par la suite si vous souhaitez conserver).

Ce qui fait surtout toute la différence, c’est l’accès à Disney+. La plateforme regroupe six univers avec des espaces consacrés aux films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Il faut donc compter sur plus de 10 000 heures de programmes (films, séries, émissions, documentaires, courts métrages, etc.), issus des catalogues du géant du divertissement, mais aussi de la Fox et ses entités, des studios du groupe. Le contenu s’améliore de semaines en semaines et compte aussi sur des créations originales.

La VOD et la TV depuis n’importe où

L’autre grande force de Canal+ c’est la flexibilité de sa plateforme qui permet à ses abonnées d’avoir accès aux chaînes ainsi qu’aux VOD depuis n’importe quel appareil. : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. L’application MyCanal disponible sur les plateformes Android et iOS est très simple d’utilisation et permet de switcher entre la TV en direct et aux catalogues en streaming . Et si vous ne disposez que d’un ordinateur, vous pouvez tout simplement vous identifier depuis le site de Canal+. Pour les plus technophiles, il y a aussi la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

