À peine sorti, le plus ambitieux des aspirateurs robots est déjà 200€ moins cher

Au fil des années, les aspirateurs robots se sont perfectionnés en s’équipant de technologies dernier cri. Le constructeur Ecovacs vient apporter une nouvelle gamme premium plus abouti pour un nettoyage très complet. On retrouve le modèle X1 Turbo qui se focalise sur le lavage des sols grâce à un système qui remplit automatiquement le réservoir d’eau, lave les brosses et les sèche. Vous n’aurez plus à vous soucier de changer quoi que ce soit pendant un bon moment avec cet aspirateur robot. Il faut toutefois y mettre le prix fort, mais faut heureusement ce modèle profite de 200 euros de réduction par rapport à son prix initial — il n’y a pas de petite économie.

Initialement au prix de 1 299 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1 Turbo bénéficie de 15 % de réduction sur Amazon pour être proposé à 1 099 euros, soit 200 euros de moins. Il est également au même prix sur Cdiscount.

L’aspirateur robot idéal, pour ne pas lever le petit doigt

Ecovocas confectionne des aspirateurs robots de plus en plus complets, avec toujours l’idée de regrouper un bon nombre de technologies à un prix plus abordable que la concurrence. Avec sa nouvelle gamme X1, la firme chinoise tient à corriger les points faibles connus sur les aspirateurs robots concernant le lavage des sols avec le modèle Turbo. Ce dernier est à première vue classique, mais se remarque fortement avec sa station de recharge imposante qui comprend aussi une réserve d’eau. On retrouve deux réservoirs : un contenant de l’eau propre pour recharger automatiquement le bac à eau de l’aspirateur et l’autre contenant l’eau sale, récupérée par la station pour nettoyer les serpillères une fois le ménage effectué.

Comme tout bon aspirateur robot, ce dernier est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce à sa puissance d’aspiration de 5000 Pa. C’est surtout les deux serpillières présentes à l’arrière de l’appareil, qui vont permettre d’offrir un nettoyage efficace pour éliminer les taches récalcitrantes. Et pour parfaire le tout, Ecovacs intègre un système d’aération à la station de vidage afin de sécher les brosses.

Un nettoyage précis assuré

Le Deebot X1 Turbo a l’avantage d’embarquer une caméra associée à une technologie d’IA, AIVI 3D, capable de reconnaître les objets au sol et de les éviter. Le robot aspirateur pourra cartographier avec précision votre domicile. Il connaîtra ainsi parfaitement l’emplacement des meubles, et pourra bien aspirer et laver autour. L’avantage d’avoir une cartographie complète est aussi de pouvoir l’envoyer uniquement dans certaines zones comme le salon, par exemple. Cela est possible grâce à l’application Ecovacs Home App (disponible sur iOS et Android), vous pourrez contrôler et personnaliser votre nettoyage.

Et pour la première fois, Ecovacs a intégré un assistant vocal directement à son aspirateur-robot. Il suffit de dire simplement “Ok Yiko” pour demander à votre aspirateur de nettoyer une pièce en particulier ou bien encore de lui demander de retourner à la base. Si vous préférez Google Assistant ou Alexa, les deux sont toujours de la partie. Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 260 minutes avant de nécessiter un retour au socle.

