La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti est à son meilleur prix

Les cartes graphiques RTX de la série 3000 chez Nvidia ne sont pas souvent en stock, et si elles le sont, c'est souvent avec des prix surgonflés. Aujourd'hui, nous vous partageons uniquement des offres qui valent le coup et directement recommandé par le constructeur.

Depuis la sortie des cartes graphiques GeForce RTX 3060, 3070, 3080 ou 3090 et leurs itérations « Ti », il peut être très difficile de mettre la main sur l’une d’elles à un prix raisonnable. Faute de la pénurie des composants informatiques, mais il est tout de même possible de faire de bonnes affaires. Dans ce sens, Nvidia a décidé de lancer la page Restocked & Realoaded sur son site officiel afin de partager les offres qu’il juge intéressantes.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

La GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia a été présentée en mai 2021 et bénéficie de l’architecture Ampere. Avec 12 Go de mémoire GDDR6X, elle permet de jouer en 4K dans de bonnes conditions avec une fréquence d’images très rapide pour profiter des écrans 120 Hz, 144 Hz et bien plus. Bien évidemment, le ray tracing est de mise, même avec tous les graphismes poussés au maximum.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

C’est un excellent prix, surtout lorsqu’on sait que la Founder Edition était vendue 1 199 euros à son lancement.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3080

La GeForce RTX 3080 a été présentée en septembre 2020 par Nvidia. C’est une des premières cartes à profiter de l’architecture Ampere, elle vient ainsi remplacer la GeForce RTX 2080 Ti de la gamme précédente. Selon Nvidia, cette carte propose deux fois les performances d’une RTX 2080. Avec 10 Go de mémoire GDDR6X, elle permet de jouer en 4K dans de bonnes conditions avec une fréquence d’images très rapide pour profiter des écrans 120 Hz, 144 Hz et bien plus.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3080.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

La GeForce RTX 3070 Ti de Nvidia a été présentée en juin 2021. C’est un modèle haut de gamme avec des caractéristiques proches de la GeForce RTX 3080, mais avec le système de refroidissement de la GeForce RTX 3070. Elle est conçue sous l’architecture Ampere, avec 8 Go de mémoire vidéo en DDR6X. C’est une carte parfaite pour les jeux en 1440p, voire en 2160p avec le ray tracing.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Les offres Nvidia GeForce RTX 3060

La GeForce RTX 3060 vise les joueurs équipés de moniteurs Full HD. Elle embarque 12 Go de GDDR6 sur bus 192 bits, contre 8 Go de GDDR6 en 256 bits sur la GeForce RTX 3060 Ti — qui est le modèle supérieur. Le GPU perd quelques unités de calcul (3 584 unités CUDA contre 4 864), quand on gagne environ 100 MHz en pointe.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3060.

