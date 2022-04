Avis aux gamers, ce puissant PC portable (RTX 3070 + Ryzen 7) perd 500 € de son prix

Avoir un PC portable gaming puissant demande un budget assez conséquent. Aujourd’hui, le prix de l’HP Omen 15 avec une puce Ryzen 7 s’adoucit en passant de 1 699 euros à 1 199,99 euros grâce à cette offre sur le site de Cdiscount.

Les ordinateurs portables de la gamme Omen représentent les PC gaming du géant HP. Non seulement ils apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de très bonnes conditions grâce à une fiche technique solide. Cet Omen 15-en1037nf ne déroge pas à cette règle et est même proposé avec un prix réduit de 30 %.

En quoi est-ce un bon PC gaming ?

Il dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Embarque le combo Nvidia GeForce RTX 3070 + Ryzen 7 5800H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Compatible avec la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 699 euros, le PC portable gaming HP Omen 15-en1037nf est actuellement en promotion à 1 199,99 euros le site Cdiscount, soit 500 euros de remise immédiate.

Un PC Portable nomade élégant

À première vue, l’HP Omen 15 adopte un design typique des ordinateurs portables gaming, avec son clavier rétroéclairé. Mais contrairement à d’autres PC portables dédiés au jeu, ses finitions paraissent très soignées : l’ensemble est plutôt élégant et fin pour être facilement transporté (2,4 kg). La connectique s’avère généreuse : le châssis intègre un port USB C, trois ports USB, un port HDMI, un port Mini DisplayPort et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.0 et le WiFi 6 sont aussi de la partie.

Une fois allumée on découvre un écran de 15,6 pouces, une diagonale plutôt confortable pour jouer. Sa dalle IPS affiche une définition Full HD. Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive. On retrouve même un système audio Bang & Olufsen DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu.

Puissant pour les gamers exigeants

Vous l’aurez compris, ce PC portable HP Omen 15 s’adresse aux gamers et gameuses en quête d’une machine performante. On retrouve un processeur AMD, le Ryzen 7 5800H à 3,2 GHz (et boost jusqu’à 4,4 GHz), qui permettra aux joueurs de faire tourner les jeux les plus gourmands très facilement. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et 16 Go de mémoire vive complètent l’affiche pour jouer dans d’excellentes conditions. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Et si ce genre de produits ont tendance à être peu endurants, ici le laptop de HP promet 9 heures d’autonomie. Mieux encore, ce dernier dispose d’une charge rapide qui permet de récupérer environ 50% de batterie en 45 minutes. On retrouve également un système de ventilation sur 3 côtés et un flux d’air à 5 voies afin d’assurer la stabilité du système et des performances optimales lorsque l’expérience de jeu s’intensifie.

