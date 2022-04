Avec 100 Go à moins de 10 €/mois, ce forfait mobile va vous accompagner partout

NRJ Mobile est de retour avec un nouveau forfait mobile sans engagement. Ce dernier est de 100 Go de 4G pour seulement 9,99 euros par mois.

NRJ Mobile est l’un des opérateurs virtuels proposant les forfaits mobile aux meilleurs rapports Go-Prix du marché. En ce moment, les prix sont encore plus bas et vous pouvez profiter de 100 Go à seulement 9,99 euros par mois la première année.

Que propose ce forfait chez NRJ mobile ?

100 Go de données 4G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Sans engagement, donc résiliable après

Jusqu’au 27 avril 2022, le forfait de 100 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois et le prix passe à 15,99 euros par mois après la première année, ce qui reste un tarif très bas si l’on compare avec la concurrence.

Beaucoup de data pour un prix bas

NRJ Mobile est l’un des opérateurs les plus agressifs côté prix, avec la particularité de proposer une offre large selon les envies et les besoins. Vous pouvez, par exemple, opter pour un forfait très peu cher avec peu de Go et un autre bien plus gonflé , en fonction de l’utilisation mensuelle de vos données mobiles.

Cette fois-ci on parle d’un forfait proposant pas moins de 100 Go qui est sans doute le mieux adapté à une utilisation intensive. C’est une quantité largement suffisante pour profiter de tout votre environnement numérique mobile sans risque de réelles limitations comme la navigation sur vos réseaux sociaux ou sur le web, tout simplement. Sachez d’ailleurs que si la limite est dépassée, le réseau sera simplement limité, mais n’entraînera pas de facturation supplémentaire.. De plus, les forfaits NRJ Mobile sont sans engagements, vous pouvez donc le changer avant la fin de la période promotionnelle.

De la data pour l’étranger et des communications illimitées

NRJ Mobile (comme la plupart des MVNO) fonctionne sur le réseau mobile de Bouygues Telecom. De ce fait, il dispose de l’ensemble des lignes de l’opérateur historique partout en France. Cela tombe plutôt bien puisque ce forfait dispose des appels, des SMS et des MMS partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne avec une trentaine de destinations.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

